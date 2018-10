Luis Enrique: “La primera parte fue malísima y muy dolorosa”

Luis Enrique analizó la derrota de España ante Inglaterra

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras la derrota de España frente a Inglaterraen el Benito Villamarín. Con este resultado, el combinado nacional se complica la vida en la Liga de las Naciones y está obligada a vencer en Croacia.

Primera parte

“La primera parte fue malísima. Hemos llegado tarde a la presión y cometido muchos errores individuales. El primer gol nos ha matado y el segundo nos ha hecho más daño. Y a la contra ellos son buenísimos. Ahora tenemos que ir a Croacia para intentar clasificarnos”

¿Preparado para las críticas?

“Si queréis os hago mejor un análisis del partido. No ha sido nuestra mejor noche, es una evidencia. Lástima que no hayamos podido brindar a la afición esta victoria. Esperábamos no sufrir tanto, nos ha costado mucho presionarles, nos ha generado muchas transiciones, hemos estado imprecisos y el inicio nos ha costado. Nos hicieron el gol, que fue medicina para ellos y veneno para nosotros. La primera parte fue muy dolorosa. Como todo partido tiene algo positivo, con una muy buena segunda parte, con un resultado exagerado pero justo para el rival. En la segunda parte hemos podido cambiar, hemos presionado mejor y hemos encerrado al rival en su área. En una noche tan aciaga para la de hoy, esas ocasiones para meternos en el partido han llegado al final. Nos queda un partido de Liga de las Naciones, tenemos que ganar para clasificarnos y dependemos de nosotros y eso es lo bueno”.

¿Qué ha pasado?

“Nos ha costado desde el inicio. Hay delante un equipo como Inglaterra. Este grupo es muy difícil. Ellos se han defendido bien, se han metido bien en su terreno de juego y han salido muy bien con espacios. Ha sido una primera parte con el objetivo de presionar. Hay veces que el rival es superior, en la primera mitad en este caso, y es lo que hay. El castigo fue muy severo, tres ocasiones y tres goles. Tenemos que ser cautos y conscientes de lo que es jugar en un grupo de este nivel”.

¿Qué mensaje hubo en el descanso?

“Yo no puedo corregir nada. Dentro del terreno de juego los protagonistas son los jugadores. Me han preguntado que qué se hacía al descanso y cada entrenador tiene su método, el mio depende de lo que he visto. Hay veces que das una patada a una mesa y otras que nos dices nada. En el fútbol tienes la oportunidad de darle la vuelta a los partidos y al final nos ha faltado 10 minutos para dar esa situación. Pero el fútbol es de los jugadores”.

¿Diste una patada a la mesa en el descanso?

“No, no. Entendí que mi equipo no necesitaba una patada en la mesa ni una crítica ni tres cambios. Entendí que necesitaba reforzarnos, cambiar algunas cosas tácticas e intentar meterlos en dinámica positiva. Lástima que los goles no hayan podido llegar antes, porque el tercero gol lo hubiera metido el Sevilla”.