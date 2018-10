Juanito y su adiós a la selección: “Vino un tal Piqué y me dijo que ya no iba a jugar más”

El ex central de la selección española y Betis repasa su trayectoria y la actualidad de La Roja

Juan Gutiérrez, o como todo el mundo le conoce, Juanito, fue uno de los que levantó hace ya diez años la Eurocopa que inició una etapa llena de éxitos de la selección española. Gaditano de nacimiento pero bético de corazón, el ex central de La Roja y Betis, entre otros, repasa para Diario de Sevilla su trayectoria y cómo su marcha de la selección coincidió con la irrupción de Gerard Piqué.

España juega hoy en el Villamarín, el que fue su feudo durante muchos años y en el que no pudo debutar con la elástica española: “Me hubiese encantado hacerlo después de tantos años en la selección. Fueron muchos partidos y satisfacciones, pero quedó eso. Sí estuve en el partido ante Inglaterra en el Sánchez-Pizjuán, pero no lo pude jugar. Luego vino un tal Piqué, que debutaba, y ya me dijo que no iba a jugar más“.

La irrupción de Piqué y una lesión de grave en los inicios de la era de Vicente del Bosque, dejaron al de Cádiz a un lado: “Las generaciones van pasando, los estados de forma también y algo se mueve, pero con respecto a la Eurocopa lo que cambian son cinco o seis piezas, entre las que estoy yo, que era uno de los más veteranos. La lesión, la inclusión de Piqué y que en el Betis tuvimos una mala temporada hicieron que me quedase fuera”.

Han pasado algo más de cuatro años desde el fallecimiento de Luis Aragonés, al que la selección española rindió tributo hace escasos días. Juanito tiene gratos recuerdos de él: “El documental es fantástico. Se proyectaron muchas imágenes que se conocían, pero hay un montón que son inéditas. Se ve la figura de Luis Aragonés realzada, se centra en él y eso también es muy bonito. El reportaje es algo que habrá que mostrar a las nuevas generaciones. Es el inicio del gran equipo que tuvo España. Él era capaz de darle seriedad y al poco tiempo darle risa y poder quitar esa tensión y estrés al partido. Hubo muchos momentos de risas, cuando hablaba de Arshavin y decía que lo había visto bebiéndose una botella de vodka; los nombres que confundía…“.

En clave verdiblanca también entró a valorar el ex central del Betis. “En el Betis estamos viendo un equipo con una posesión tremenda, incluso mejor que la de aquella España, un equipo con una confianza tremenda”, reconocía y destacaba el buen trabajo que se está haciendo desde los despachos en materia de fichajes: “Hemos pasado del Huachipato al PSG, con todos los respetos para el Huachipato. Todo se hace con el crecimiento económico y deportivo, sin dinero no se hace nada. Ahora es la oportunidad soñada que tuvimos con Lopera cuando nos metimos en Champions y no la aprovechamos. Tenemos los ejemplos del Atlético o el Sevilla. Esos espejos y los errores que tuvimos son los que nos van a hacer crecer”.

De Joaquín, en un estado de forma sensacional, zanjó lo siguiente: “Nosotros pensábamos que iba a ser el jugador que se retiraría antes, por su forma de ser, pero él ha entendido que con más años tenía que cuidarse y para la forma de jugar de Quique es clave“.