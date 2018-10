Alineación España: De Gea; Jonny, Nacho, Ramos, Marcos Alonso; Busquets, Saúl, Thiago; Aspas, Asensio y Rodrigo Moreno. Alineación Inglaterra: Pickford; Trippier, Maguire, Joe Gomez, Chilwell; Dier, Barkley, Winks, Sterling; Rashford y Kane. Sigue en directo el partido de la Selección española hoy en la Liga de las Naciones En el precedente, España se impuso por 1-2 a Inglaterra en Wembley

Calienta también la selección española en el estadio del Betis. ¡Salta la selección inglesa al calentar al terreno de juego!Saltan a calentar los tres porteros españoles al césped del Villamarín. En breve lo hará el resto del equipo.Menos de una hora para que dé comienzo el España - Inglaterra. Ambos conjuntos ya están en el Benito Villamarín de Sevilla. Los Three Lions, obligados a ganar si quieren tener una mínima opción de aspirar al título y más aún para dejar atrás el descenso. La Roja, por su parte, puede volver a estar con las grandes y lo hará de ganar hoy. Tres puntos aseguran el pase a la Final Four de la Nations League del próximo mes de junio.También conocemos los once que serán de la partida para Gareth Southgate. Inglaterra va con: Pickford; Trippier, Maguire, Joe Gomez, Chilwell; Dier, Barkley, Winks, Sterling; Rashford y Kane.¡Ya conocemos el once de España! Luis Enrique buscará la clasificación para la Final Four de la Nations League con: De Gea; Jonny, Nacho, Ramos, Marcos Alonso; Busquets, Saúl, Thiago; Aspas, Asensio y Rodrigo Moreno.

En breve conoceremos las alineaciones de ambas selecciones. A las 20:45 horas dará comienzo este España - Inglaterra, correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Nations League.España ya ha puesto rumbo hacia el Benito Villamarín, un estadio que no acoge un encuentro de la Selección desde hace más de 20 años. En el recuerdo de todos, aquel mítico España - Malta del año 1983 y que terminó con el tan sonado de Señor que puso el 12-1 definitivo.Por su parte, Inglaterra no ha vuelto a mostrar su mejor cara desde cuartos de final del pasado Mundial. Tras caer ante Croacia en semis, sólo han logrado una victoria, en un amistoso frente a Suiza y por la mínima. Con un punto, necesitan una victoria si quieren evitar el descenso a la Liga B.España se muestra impoluta desde la llegada de Luis Enrique al banquillo. Tres triunfos, dos de ellos en la Nations League, y un balance de 12 goles a favor y dos en contra ha provocado que vuelva la ilusión a un equipo y un país que quiere volver a lo más alto.¡Bienvenidos a la retransmisión en directo del España - Inglaterra! La Liga de las Naciones afronta su tercera jornada en este grupo 4 de la Liga A en el que la Selección busca su pase matemático para la Final Four de la competición. Para ello deberán ganar al combinado de Southgate, aunque un empate serviría para sacar virtualmente ese billete tras el 6-0 endosado a Croacia.

España parte como favorita para el encuentro, después de que hace un mes se impusiera en Wembley en el precedente más reciente entre ambos conjuntos. En el mencionado encuentro, también correspondiente a la Liga de las Naciones, los pupilos de Julen Lopetegui se impusieron por un marcador de 1-2, con goles de Rodrigo y Saúl, ambos en la primera mitad de partido.

Inglaterra buscará devolver el correctivo a su rival en terreno de juego ajeno. Gareth Southgate, seleccionador inglés, confeccionó una lista con varios jugadores jóvenes que podrían estar jugando en categorías inferiores, por edad, pero que han sido incluidos en la convocatoria de los pross. En cualquier caso, parece que el técnico tirará de los más expertos y talentosos, caso de Kane, Henderson o Pickford, para tratar de llevarse algo positivo del Villamarín.