Bolt se estrenó con un doblete en su primer partido como titular en el Central Coast Mariners

El ex atleta Usain Bolt, que actualmente milita en el Central Coast Mariners, ha sido sometido en las últimas horas a un control antidopaje a petición de la Agencia Australiana para comprobar que no hay presencia de sustancias prohibidas en su cuerpo. Al jamaicano no le ha gustado nada ese control tan exhaustivo sin ser aún un futbolista profesional y ha mostrado su enfado con un vídeo en su perfil de Instagram.

La temporada aún no ha empezado en Australia, por lo que por el momento el Central Coast Mariners, equipo en el que Usain Bolt está dando sus primeros pasos como futbolista, prepara la campaña con partidos amistosos. En el último, el ex atleta jamaicano se estrenó de cara a la portería con un doblete en el encuentro ante el Macarthur South West United. Además, era la primera vez que Bolt jugaba de titular.

Sin embargo, poco le ha durado la alegría a Bolt y es que al ex atleta jamaicano no le ha gustado nada verse sometido a un control antidopaje a petición de los vampiros australianos para asegurar que no hay presencia de sustancias prohibidas en el cuerpo del mejor velocista de la historia que ahora dedica su tiempo al fútbol.

“¿Cómo me pueden haber hecho pasar hoy un control antidopaje? Si ni siquiera soy un futbolista profesional. Al menos no de forma seria”, dice en un vídeo el propio Usain Bolt y que ha compartido con sus seguidores a través del Stories de Instagram. El jugador del conjunto australiano muestra los informes tras haber pasado el control y se muestra bastante indignado. La agencia antidopaje le ha comunicado que al ser un ex atleta de élite, ese control resulta necesario.

El equipo de Bolt debutará en la Liga Australiana el próximo 21 de octubre con el Brisbane Roar, a domicilio.