Skriniar hace la cobra al Barça: “Sería feliz de pasar toda mi carrera en el Inter”

Milan Skriniar, central eslovaco, es uno de los pretendidos por Ernesto Valverde desde el pasado verano. Mourinho también lo ha fijado como refuerzo en enero para enderezar la situación en el United

Milan Skriniar es uno de los mejores centrales de Europa. A sus 23 años, es un pieza clave en la zaga del Inter de Milán y su nombre figura en las agendas de varios clubes europeos. Sin embargo, por ahora el defensa eslovaco no piensa en otra cosa que en triunfar en el conjunto neroazzurro, y no le importaría acabar su carrera en el mismo club.

Barcelona, Manchester United, el City de Guardiola… Son algunos de los clubes con los que recientemente se ha vinculado a Milan Skriniar, jugador que tras casi tres años en la Serie A ya ha demostrado estar perfectamente adaptado al calcio italiano y gozar de una gran calidad.

Hace unas semanas se escuchó una elevada cifra – 84 millones– a la que estaría dispuesta a llegar el Barcelona por hacerse con los servicios del central neroazzurro, pretendido desde el verano por Ernesto Valverde. Pero parece que las intenciones de Skriniar no son aterrizar en el Camp Nou, sino continuar sus días en el Inter de Milán.

En una reciente entrevista publicada en el medio Idnes.cz, el defensa eslovaco ha negado cualquier contacto con los clubes europeos con los que se le han relacionado y ha indicado cuáles son sus ideas de futuro. “¿Si Guardiola, Mourinho o Valverde han contactado conmigo? Nunca, es por eso que digo que pueden ser sólo rumores. Si me quedase toda mi carrera en el Inter – como está haciendo Hamsik en el Nápoles, estaría muy feliz. El Inter es un club muy grande, estamos saliendo de la crisis y jugamos la Champions League”, decía Skriniar.

“Tengo sólo 23 años, no puedo decir que esté ya en el top. Estoy viviendo un momento de pausa: el año pasado pasé al Inter y me encontraba en un nivel completamente diferente. Ahora que la primera temporada ha pasado, será fundamental ver cómo terminara está. Dar pasos adelante es fácil, es más difícil mantener ciertos niveles. En el Inter he encontrado una gran confianza en mí mismo, no sólo como jugador sino también como hombre”, manifestaba Srkiniar, quien por el momento sólo piensa en viajar a Barcelona para enfrentarse a los culés en el próximo partido de Champions League el miércoles 24 de octubre.