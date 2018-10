Luis Enrique: “No hay ninguna semejanza entre esta España y mi Barça”

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la previa del decisivo partido de este lunes ante Inglaterra España se mide a Inglaterra en el Benito Villamarín

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación en el día previo al decisivo partido que España tiene este lunes en el Benito Villamarín ante Inglaterra, un duelo en el que la selección española podría certificar su pase a la fase final de la Liga de las Naciones. Con una victoria ante la selección inglesa, el combinado español estará ya en esa Final Four del nuevo torneo que organiza la UEFA.

¿Qué idea tiene para mañana?

“La idea típica antes de un partido de esta magnitud. Preparar la mejor manera posible, los jugadores se han recuperado aquellos que jugaron más minutos. También está la duda de si el rival jugará de una manera u otra, nada más. A nivel individual, es el último entrenamiento, no esperamos hacer nada especial, la carga física y táctica es pequeña. Hay que ver las sensaciones que tienen los jugadores”.

Ningún problema en la segunda concentración con España

“Uno siempre piensa que todo va a salir bien, para eso se trabaja, para eso uno es entrenador. Tranquilos, que seguro que en poco espacio de tiempo habrá movimientos y el entrenador también tiene que saber gestionar esto. Todos los entrenadores estamos acostumbrados a pasar todas las situaciones”

Semejanza de España con su Barça

“No. Son diferentes jugadores, no encuentro ninguna similitud. No creo que sea demasiado bueno comparar equipos, cada temporada es diferente, las plantillas y los entrenadores van cambiando. No creo que sea justo comparar equipos, cada uno tiene su época y su momento”

La respuesta del publico del Villamarín

“Muy bien, muy bonito visitar Sevilla, aquí los partidos siempre son muy especiales, con el apoyo del publico 100%, a tope, es lo que necesitamos mañana, ya lo sentimos hoy en el entrenamiento. Es básico para nosotros. Cuanto mayor clima tengamos de respaldo, mucho mejor para la selección. Sevilla siempre ha sido una ciudad mítica par la selección. Muy contentos de estar aqui”.

Sentenciar ya el pase

“Lo que nos da la clasificación matemática es la victoria, los otros resultados ni los contemplamos. Buscamos la victoria, ser superior al rival. No olvidemos que Inglaterra está haciendo las cosas muy bien y nos interesa la victoria, no solo por pensar en la siguiente convocatoria. Vamos a centrarnos en lo que podemos controlar que es el partido de mañana”.

¿Pensaba que fuera todo tan ‘fácil’?

“Fácil tampoco es que o sea. Estoy preparado para las situaciones positivas pero también para cualquier otra. Es lo que le sucede a los entrenadores a lo largo de las carreras. Estoy adaptado a trabajar una semana con los jugadores y otras en despachos, viajes y seguir el reconocimiento de esos jugadores. Soy un novato en esta parte del trabajo como seleccionador, pero contento de lo que tenemos. Todo está siendo perfecto en lo que se refiere a las concentraciones”.

Juego aéreo de Inglaterra

“Claramente es una de las virtudes de Inglaterra. La sacó mucho provecho en el Mundial. Ahí tenemos que estar atentos, no solo recalcarlo, sino intentar que nos generen el menor numero de córners y acciones así. Intentaremos jugar lo mas lejos de nuestra portería, tener el balón tiempo y que nos generen pocas ocasiones. Es un equipo diferente a la Inglaterra que podíamos ver antes del Mundial”.

¿Te gusta Inglaterra?

“Me gusta Soutghate como seleccionador, propone en un fútbol por norma e historia no sería de posesión, intentan jugar siempre de posesión, se adapta a sus jugadores. Es alguien a quien he seguido por curiosidad, por tener un profesor de ingles que me saliera gratis (ruedas de prensa). Me gusta la manera en la que se expresa. Espero que mañana no tenga suerte pero se la deseo a partir de mañana”.

Scape room

“Yo no lo hice. Cualquier actividad que pueda aligerar y distraer a mis jugadores después de muchos días de concentración, muchas charlas, es bueno. Confianza en los jugadores, que tengan su parte lúdica dentro de lo que es una concentración y eso forma parte también de esto, no solo lo que se hace dentro sino fuera”.

Dudas en ataque

“Pasan cosas en todas las líneas, afortunadamente para el fútbol y para los entrenadores. Tengo muy claro lo de mañana pero para el futuro no. Hay muchos jugadores que se suman a la lista y estoy abierto a cuanto más jugadores se pueden incorporar”.