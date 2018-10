Iago Aspas: “Ya hemos curado las heridas de Rusia”

Iago Aspas (Moaña, 1987) es por méritos propios uno de los delanteros de la selección española. Líder de un Celta que va de más a menos y trabajador incansable, se ha ganado a base de constancia y goles a Luis Enrique. Este lunes afronta ante Inglaterra, rival siempre especial ya que fue frente al que debutó, una nueva oportunidad de demostrar que a sus 31 años todavía tiene muchos goles que hacer con la camiseta roja.

Iago atendió en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a OKDIARO. Tranquilo, con ganas de contestar a todo y dominando la situación, al igual que hace con los defensas cada vez que pisa un área rival. Habla de la Liga de las Naciones, de Luis Enrique, su Celta y hasta de un Real Madrid que anhela los goles de un ariete de su nivel.

Pregunta.- Tras el empate de Inglaterra y Croacia, están en una situación privilegiada en la Liga de las Naciones.

Respuesta.- Tras tener dos resultados positivos anteriormente ante Inglaterra y Croacia, el empate nos beneficia. Con un punto en estas dos jornadas malo será que no pasemos a la fase final. No obstante, nosotros queremos la victoria siempre.

P.- ¿Qué piensa el vestuario de la Liga de las Naciones?

R.- Yo prefiero partidos oficiales. Así hay algo en juego. No viajas igual, no entrenas igual y tenemos un entrenador nuevo con el que nos tenemos que ir acoplando. La mejor manera de ponerlo en marcha es un partido oficial.

P.- ¿Qué ha aportado Luis Enrique?

R.- Siempre que viene un entrenador nuevo empezamos de cero y con muchísimas ganas. Lo primordial es que ha querido cambiar poco la idea, aunque está imponiendo sus matices.

P.- ¿Le sorprendió quedarse fuera de la primera lista, aunque luego entrase por la baja de Costa?

R.- Tengo compañeros muy buenos que lo hacen muy bien. El míster tiene que tomar decisiones y a veces tiene que quedarse fuera gente. Ya dijo que iba a tomar decisiones que no gustarían, todos nos pusimos en alerta y me tocó a mí como a otros compañeros. Tengo suerte de venir y ahora toca coger confianza.

P.- También dijo Luis Enrique que se equivocó al no llamarle de primeras. ¿Se ha disculpado con usted?

R.- Me dijo que siguiera trabajando igual y que el que se lo mereciera en los entrenamientos iba a jugar en los partidos.

P.- ¿Es usted el ejemplo perfecto de como se debe afrontar una convocatoria con España?

R.- Eso lo tienen que decir los demás. Yo trato de darlo todo en los entrenamientos y luego el que tiene que tomar las decisiones es el entrenador.

P.- ¿Se han curado ya las heridas de Rusia?

R.- Sí. Ha habido bastantes cambios. Siempre duele por como fue, pero hay que pasar página. Hemos empezado muy bien y hay que seguir así.

P.- Uno de los principales cambios es la efectividad goleadora.

R.- El rival ha influido mucho. Hemos competido contra equipos que juegan más abiertos, mientras que en el Mundial nos encontramos defensas más cerradas. También estamos a principio de temporada y hay gente más fresca.

P.- ¿Cómo se encuentra Iago en esta España?

R.- Me encuentro muy bien. Estoy contento recopilando la información que me da el míster, a veces en banda y otras de delantero. Y tratando de ayudar.

P.- En Liga lleva cinco goles en Liga, pero el Celta sigue sin arrancar.

R.- Empezamos bien la temporada con siete puntos de nueve, pero ahora llevamos cinco partidos sin conseguir la victoria. Somos décimos, que no estamos tan mal, pero nosotros siempre nos ponemos las metas altas. Tras el parón hay que ganar los dos partidos en casa.

P.- ¿El vestuario está con Mohamed?

R.- Sí. Y más porque es un entrenador nuevo que ha venido con ideas diferentes. Pensar en una destitución a los dos meses cuando somos décimos es un poco difícil.

P.- Si hablamos de entrenadores, también está señalado Lopetegui. ¿Cree que puede revertir la situación del Real Madrid?

R.- Por supuesto que puede. No me cabe la menor duda. Ya lo hizo aquí en la Selección dando un vuelco a todo. No perdió en muchísimo tiempo. Es cierto que es difícil trabajar día a día y, aunque ahora los resultados no están acompañando, en cuanto la pelota entre, que esto va por rachas, todo cambiará.

P.- ¿Cómo se ve desde fuera la sequía goleadora del Real Madrid?

R.- Ahora todo el mundo estará encima y parece que la portería se hace más pequeña, pero cuando ganaban cuatro o cinco a cero la gente no decía tanto.

P.- Este verano se le llegó a relacionar con el Real Madrid. ¿Le hace falta a los blancos un delantero como Iago Aspas?

R.- Esa no es una decisión que tenga que tomar yo. Siempre me he sentido muy halagado por el interés de grandes equipos, pero tengo contrato, una cláusula y estoy muy contento en el Celta.

P.- Está la Liga rara.

R.- Menos a Madrid y Barcelona a todos nos gusta que sea así. Que sea más igualada y que puedan perder todos. Esto beneficia al espectáculo.

P.- ¿Qué le parece el VAR que se está utilizando en la Liga?

R.- A mí me gusta porque imparte justicia. Lo que menos gusta es la pérdida de tiempo. A mí también me gustaría un poco más de transparencia, ya que en el Mundial salían todas las imágenes y en la Liga parece que no.

P.- ¿Qué se siente al marcar un gol y no saber si va a ser válido o no?

R.- Son esos minutos de espera y más que no sabes lo que va a suponer. Luego te pones muy contento.

P.- En verano le vimos responder en Twitter a una publicación que decía que usted hacía bicicletas como Vinicius. ¿Quién las hace mejor?

R.- A Vinicius todavía no le hemos visto, pero tiene un futuro grandísimo en nuestro fútbol.