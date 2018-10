Bolt ya brilla como futbolista: se estrena como goleador ¡con un doblete!

Había dudas sobre su carrera como futbolista pero este viernes Usain Bolt ha dado un sopapo de realidad a sus críticos después de marcar dos goles en el partido amistoso que enfrentó a su equipo, los Central Coast Mariners, ante el Macarthur South West United.

De esta forma, el mejor velocista de la historia vivió su primer gran día como futbolista tras estrenar su cuenta goleadora y además marcar por partida doble en el amistoso previo al primer duelo liguero que disputará su equipo en los próximos días.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

— Central Coast Mariners (@CCMariners) October 12, 2018