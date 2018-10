Luis Enrique: “Es para sentirse orgulloso con esta Selección”

Luis Enrique Martínez destacó la actitud de sus jugadores en la goleada frente a Gales (1-4) en un partido amistoso celebrado en Cardiff, y aseguró que fue “casi perfecta” después de calificar de “impresionante” algunos pasajes del partido y de sentirse “orgulloso” por el fútbol de sus jugadores.

“He visto muchas de las cosas que habíamos hablado a lo largo de estos días. El equipo ha estado muy metido en el partido y nuestra actitud fue casi perfecta”, indicó Luis Enrique tras el partido. “No puedo destacar a un sólo jugador porque sería muy triste”, añadió.

“Creo que es para sentirse orgulloso de ver a esta selección. Domina el partido y genera ocasiones de gol. ¿Alcácer? Ha estado soberbio, está en esa racha de los jugadores, pero la actitud -no sólo suya, sino de todo el equipo- ha sido impresionante”, explicó.

Por su parte, Luis Enrique dijo estar “encantado” con la “competencia” que tiene en plantilla. “Tenemos 4-5 bajas respecto a la primera convocatoria y los que han venido están a un nivel altísimo. Es difícil elegir, pero eso es súper atractivo para mí como entrenador porque son todos muy buenos jugadores y están en buen estado”, añadió.

El seleccionador español no quiso dar pistas sobre el once inicial que alineará este martes ante Inglaterra. “Seguramente no acertaréis más que cuatro o cinco”, dijo entre risas Luis Enrique, que recordó que el choque del Benito Villamarín es un “partido oficial”.

Sobre los cambios, destacó la implicación de todos: “Desde el trabajo defensivo, el posicionamiento y con todas las situaciones de presión en defensa hemos estado bien, hemos arriesgado. Hemos sufrido dos posibilidades de acercamiento del rival. A nivel ofensivo estoy contento con lo que he visto. Hemos ocupado los espacios, la circulación de balón ha sido fluida. Estoy muy contento a nivel general”.

Por último, analizó el duelo ante Inglaterra del próximo lunes: “Es importante jugar un amistoso para lo que nos viene. Son oportunidades para los jugadores y ganar siempre viene bien”.