Gales – España: Ensayo en Cardiff

La selección española de fútbol visita a la de Gales con el objetivo de mantener las buenas sensaciones de los dos primeros partidos de la era Luis Enrique El entrenador de España hará pruebas ante un rival que tiene la importante baja de Gareth Bale

La selección española de fútbol volverá a la acción este jueves y lo hará en esta ocasión con un amistoso ante una Gales sin Gareth Bale en el Estadio Millenium de Cardiff que le podría servir a Luis Enrique Martínez a hacer más probaturas con jugadores que las que pudo hacer en sus dos primeros compromisos.

El técnico asturiano debutó como seleccionador con dos partidos oficiales correspondientes a la Liga de Naciones de la UEFA y ante dos rivales de peso como Inglaterra y Croacia, saldados con dos triunfos y buenas sensaciones que ahora debe seguir aumentando ante los de Ryan Giggs.

El combinado galés será la primera piedra de toque en este segundo parón internacional y previa a recibir a los ‘Pross’ el próximo lunes en el Benito Villamarín de Sevilla donde la triple campeona de Europa podría certificar su pase a la ‘Final Four’ de la División A de la nueva competición.

Después de ganar con remontada en Wembley (1-2) y de arrollar a la subcampeona del mundo en el Martínez Valero de Elche (6-0), España ha recuperado instantáneamente el optimismo tras el fiasco del Mundial de Rusia e incluso la goleada ante los croatas parece haber puesto un punto y aparte al tema de la capacidad anotadora de un equipo que acumula ya 26 partidos sin perder.

Luis Enrique jugó sus dos primeros partidos con un bloque bastante reconocible, donde ocho futbolistas fueron titulares en ambos, aunque ahora tendrá que variar un tanto ya que dos de ellos, Isco Alarcón y Dani Carvajal, son baja por lesión en esta convocatoria al igual que Diego Costa, aún sin poder estar a las órdenes del gijonés tras ausentarse de la anterior concentración por su paternidad, y Sergi Roberto.

Por el contrario, el seleccionador podrá ver caras nuevas como las del central Marc Bartra, el lateral Jonny y el delantero Paco Alcácer, además de contar de nuevo con el centrocampista Koke Resurrección, uno de los mundialistas ‘fijos’ que se cayó de la primera convocatoria junto a un Jordi Alba que sigue sin ser llamado.

De este modo, Luis Enrique tendrá que buscar alternativas para el lateral derecho donde tiene varias opciones como los polivalentes Nacho Fernández, lo que dejaría un hueco a Albiol o Bartra junto a Sergio Ramos, o César Azpilicueta, que jugó ahí unos minutos ante Croacia, o incluso apostar por Jonny, el de mejor llegada, habituado a jugar por el izquierdo, pero que se sabe manejar perfectamente por la derecha. Kepa podría tener su oportunidad en la portería.

En el centro del campo, podría ser una buena oportunidad para darle minutos a un Rodri Hernández que ya ha cogido galones en el Atlético en detrimento de Busquets, mientras que arriba, el estado actual goleador de Paco Alcácer en el Borussia Dortmund le puede dar la oportunidad de volver a vestir la ‘Roja’ más de dos años después.

Gales pierde a Bale

Por su parte, Gales intentará repetir la gran, y única, victoria ante España del 30 de abril de 1985, cuando se impuso en Wrexham por un claro 3-0 en partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de México de 1986 con goles de dos de los mitos del fútbol galés como Ian Rush (2) y Mark Hugues.

Ahora, su principal referente es el madridista Gareth Bale, pero el delantero no podrá jugar en casa este partido por “la fatiga muscular” que arrastra y que le hizo retirarse antes de tiempo el pasado sábado en Vitoria, aunque ha viajado a la concentración de un equipo que milita en la Segunda División de la Liga de Naciones junto a Dinamarca y la República de Irlanda.

El equipo británico empezó esta competición goleando (4-1) a los irlandeses, pero cayó en Copenhague por 2-0, y se jugará buena parte de sus posibilidades de pelear por el ascenso el martes en Dublín, por lo que el ex del Manchester United podría también pensar más en ese partido, para el que también tendrá la duda de su estrella.

Actualmente 19 del ranking FIFA, Gales no ha conseguido dar impulso al salto que dio en la Eurocopa de 2016 de Francia cuando llegó a las semifinales antes de caer eliminada por Portugal y no pudo clasificarse para el Mundial de Rusia. Sin Bale, el liderazgo recaerá en Aaron Ramsey, su futbolista de mayor talento en un centro del campo que apelará a su físico para frenar la mayor calidad técnica visitante. La lluvia no será un problema porque el Millenium se techará como en la final de la ‘Champions’ de 2017.

Posibles alineaciones

Gales: Hennessey; Richards, Williams, Chester, Davies; Allen, King; Thomas, Ramsey, Woodburn; y Vokes.

España: Kepa; Jonny, Ramos, Albiol, Marcos Alonso; Thiago, Rodri, Ceballos; Asensio, Alcácer y Rodrigo.