El abogado de CR7 asegura que los documentos filtrados del caso Mayorga son falsos

"Der Spiegel" publicó hace unos días los documentos del acuerdo entre Cristiano Ronaldo y Kathrin Mayorga, mujer que le acusa de una presunta violación en 2009 El abogado de CR7 asegura que esos documentos fueron "hackeados" y manipulados, por lo que "son puras invenciones", según rezaba el comunicado difundido por Gestifute

El abogado de Cristiano Ronaldo, Peter S. Christensen, asegura que los documentos que se han filtrado del caso Mayorga, en el que se le acusa al futbolista portugués de una presunta violación, son falsos. En un comunicado difundido por Gestifute, la agencia que representa al portugués, Chistensen defiende la inocencia de CR7 y manifiesta que “partes significativas” de esos documentos fueron “alteradas y/o completamente fabricadas”.

Hace unos días, el diario Der Spiegel difundió los documentos del acuerdo entre Cristiano Ronaldo y Kathrine Mayorga, mujer que acusa al portugués de una presunta violación ocurrida en Las Vegas en 2009. En él aparecía que la supuesta víctima se habría comprometido a guardar silencio sobre lo que sucedió esa noche, a cambio del pago de 375.000 dólares. Sin embargo, el abogado del futbolista portugués asegura que esos documentos han sido manipulados.

Gestifute, agencia que lleva la carrera de Cristiano Ronaldo, ha emitido un comunicado en el que aparecen las declaraciones de Peter S. Christensen, abogado del futbolista. Según éste, parte de esos documentos han sido manipulados. “Los documentos que supuestamente contienen declaraciones del señor Ronaldo y fueron reproducidos en la prensa son puras invenciones”, reza el comunicado.

El abogado sostiene que esos documentos fueron robados por un hacker y que un medio de comunicación “acabó irresponsablemente por publicar algunos de los documentos robados” y que “partes significativas” de esos documentos fueron “alteradas y/o completamente fabricadas”.

“Campaña deliberada de difamación”

Christensen no niega la existencia del acuerdo entre Cristiano y Mayorga, pero dice que se está distorsionando la realidad. “Cristiano Ronaldo no niega que aceptó celebrar un acuerdo, pero las razones que lo llevaron a hacerlo están, como mínimo, siendo distorsionadas. Ese acuerdo no representa de modo alguno una confesión de culpa”, manifiesta.

El abogado defensor de Cristiano sostiene que se está intentando dañar la imagen del futbolista portugués y que algunos medios están “estimulando una campaña deliberada de difamación basada en documentos digitales robados y fácilmente manipulables”. En ese sentido, han declarado también que están dispuestos a exigir una compensación económica por daños morales a Der Spiegel, por la difusión de esos documentos.

Por último, Christensen declara que “Cristiano Ronaldo manifiesta plena confianza en que la verdad prevalecerá” y que se podrá demostrar su inocencia.