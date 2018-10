Oleguer: “La selección me genera rechazo y aversión por lo que representa”

Oleguer Presas reconoce que hay un punto de rechazo a la exaltación nacional que representa España y que no se siente cómodo

Oleguer Presas no ha cambiado nada. El ex jugador del Barcelona ha vuelto expresar su rechazo hacia España para mostrar su independentismo. En una entrevista con la revista Panenka explicó los motivos por los que decidió no ir a la selección española pese a que le llamaron en alguna ocasión: “No me sentía con este compromiso para ir a una Selección nacional que no me representa de ninguna manera. Al contrario, que me genera rechazo y aversión por lo que representa“.

“La conversación con Luis Aragonés fue muy franca, honesta y tranquila. Hay un punto de rechazo a la exaltación nacional que representa España y ahí no me puedo sentir cómodo. No es que no me haga sentir cómodo, además es que no me interesa. No he visto ni he seguido las Eurocopas ni los Mundiales, no tiene mucho sentido. Cuando estás en el centro de esto, algunos me escogieron como icono por lo que decía y otros me odiaron. Siempre fui bastante consciente de ello”, comentó.

Durante su etapa como futbolista rechazó ir a la selección en varias ocasiones, puesto que no se sentía identificado. A diferencia de Guardiola, Oleguer dejó clara su posición desde el primer minuto mientras el técnico hace campaña a favor de los independentistas luciendo el lazo amarillo y hablando de Cataluña como si fuese un país independiente. Eso sí, cuando fue futbolista no renunció a representar los colores de un país cuyos ideales no compartía.

Por último habló sobre uno de los grandes genios del fútbol con el que compartió vestuario en el Barcelona, Ronaldinho Gaucho. Oleguer se ha rendido en elogios hacia el brasileño, del que dice que “tenía una condiciones físicas y una técnica estratosférica, pero al final no sólo se trata de ser bueno, sino de tener la mentalidad y la continuidad”.