Luis Enrique: “Si fuese entrenador de un club, quizá no me interesaría la Liga de las Naciones”

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro amistoso que medirá este jueves a España con Gales en el Millenium Stadium de Cardiff. El seleccionador nacional analizó las posibilidades competitivas y de cambios de cara al encuentro frente a un combinado británico que no tendrá a Gareth Bale en sus filas.

Primer amistoso

“Para mí tiene valor máximo a pesar de que no nos jugamos nada en cuanto a clasificación y puntos. El partido es amistoso pero para nosotros es serio y tiene el objetivo de ir refrendando nuestros recursos e ir mejorando”.

Gayá y sus molestias

En principio Gayá está bien. Venía con ligeras molestias que le permitieron jugar todo el partido anterior. No quisimos forzarlo los dos primeros días”.

Ausencia de Bale

“Si la baja de Bale se confirma, que creo que será así, es sensible o notable para Gales, pero para nosotros no cambia nada”.

Lesiones

“Fue la decisión tal como fue. Sabíamos de estado de Íñigo, era un derbi, un partido muy especial, el jugador decide tomar ese riesgo y nosotros no tenemos nada que decir. En ningún caso voy a arriesgar a ningún jugador porque sé de la importancia de estar bien con su club. Cada jugador tiene la capacidad de decidir y a mí me parece bien”.

Cambios y rotaciones

No lo sé. O sí lo sé pero no lo suelo decir porque primero se lo digo a los interesados. Para mí no es un partido para los suplentes pero que sí da opción a los cambios. El que vuele entrenando tendrá minutos, el que juegue bien con sus equipos jugarán con la selección. Estoy deseando ver a mis jugadores, sea o no sea amistoso”.

Rodrigo Hernández

“Rodrigo no es una sorpresa para nadie. Lleva tiempo jugando en Primera, es un jugador joven con un futuro maravilloso y ganas de aprender y aportar sus cosas. Yo encantado de que haya jugadores de este perfil”.

Gales con y sin Bale

“La Gales que nosotros hemos analizado es con Bale, así que claramente mejora las dos grandes virtudes: son muy verticales y mejora las transiciones ofensivas. Bale es un gran jugador ahí y seguramente si no juega sea una baja que les afecte en el estilo que ellos quieren proponer”.

Importancia de la UEFA Nations League

“Yo ya os he dado mi opinión. Para mí es muy atractiva, pero si estuviera en un club quizá no estaría interesado. Yo veo competir a mis jugadores con otras selecciones de su nivel y con un título en juego”.

Entrenamientos suaves

“El primer día entrenamos con ocho jugadores de la sub 21 y sólo hemos entrenado un día. El nivel y la intensidad es altísimo, disfruto de cada sesión, pero han sido entrenamientos de carga muy baja, como este, que es previo y también de carga baja. Pero la actitud de los jugadores y lo que les rodea es intachable”.