Rajada de Maradona: “Con esta manga de traidores yo no vuelvo a la selección”

Maradona carga contra Mascherano y dice que sus compañeros tendrían que haberle defendido de las críticas

Diego Armando Maradona no se muerde la lengua a la hora de hablar y menos cuando se trata de la selección argentina. El ahora técnico del Dorados de Sinaloa mexicano rajó de la albiceleste y habló de su estrella, Leo Messi, del que dice que no se le valora tanto como al resto de jugadores. Cree que los compañeros del azulgrana tendrían que haber salido en su defensa después de las críticas recibidas durante y después del Mundial de Rusia.

“Es muy fácil decir que tiene la culpa Messi, total yo estoy en la cueva, yo estoy en el arco y al que van a matar es al pibe. Y esto me jode a mí, porque si hay compañeros que realmente lo quieren a Messi lo tendrían que haber salido a defender, no hacer un silencio de prensa. Se equivocaron. Ahora es cuando más tenés que sacar los huevos y decir ‘¿quieren jugar ustedes? Tomen la camiseta y a ver cómo lo hacen’, pero ya basta de echarle la culpa a Messi. Yo me equivoqué con Mascherano, pensé que era caudillo. Y hoy tengo que decir que Mascherano no fue lo que yo creía, pero la equivocación es totalmente mía, no de Mascherano. Por eso lo dejo de lado. Pero tampoco lo quieran caudillo a Messi, paren muchachos. Los caudillos ya se terminaron. Acá el último que apague la luz y piquemos”, dijo en una entrevista con Infobae.

El Pelusa no se quedó ahí y siguió contra sus ataques hacia los jugadores. Maradona habla de traidores en la selección al ser preguntado por una posible vuelta a los banquillos de la selección, con la que llegó a la final del Mundial de Brasil en 2014. “No. Ya soy grande”, comentó una de las grandes leyendas del fútbol mundial respecto a volver a entrenar a Argentina.

Por último tiró con bala contra Tapia, al que acusa de cumplir sus promesas: “Estoy con muchas ganas de hacer un montón de cosas acá, pero en la Selección está toda esta manga de traidores y yo no vuelvo. Queríamos una AFA nueva y metimos a Tapia. Yo también soy culpable eh, atención. Él me vino a pedir apoyo a La Candela y le dije que sí. Me dijo un montón de cosas y no hizo nada, no me llamó más. Eso es lo que más me jode y eso es traición. Y yo a los traidores los escupo en la cara”.