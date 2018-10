Matthäus ataca a James: “Juega como si no formara parte del equipo”

Lothar Matthäus atacó duramente a James Rodríguez después de la última derrota del Bayern "James se siente ofendido cuando no juega de titular. Luego sale de titular y juega como si no fuera parte del equipo", dijo

El Bayern de Múnich no pasar por su mejor momento y James Rodríguez está siendo uno de los señalados después de los dos tropiezos consecutivos en la Bundesliga que han dejado al equipo bávaro en la sexta posición de la clasificación.

Por ello, la leyenda alemana y ex jugador del Bayern, Lothar Matthäus criticó e forma muy dura al ex del Real Madrid que no termina de cuajar en el equipo alemán y que se quejó hace unos días de no contar con los minutos suficientes dentro del equipo.

“James se siente ofendido cuando no juega de titular. Luego sale de titular y juega como si no fuera parte del equipo”, dijo el ex jugador del Bayern en un programa de Sky. “Los jugadores tienen que bajar del pedestal y asumir que tienen que estar al servicio del club, al servicio del equipo. El Bayern es un club de clase mundial y los jugadores tienen que estar satisfechos de jugar para un equipo así”, siguió.

Además, también dejó claro que el Bayern tenía que haber intentado fichar a jugadores de la talla de Gareth Bale. “Había jugadores en el mercado que hubiera podido ser una apuesta de futuro. Tal vez se hubiera podido fichar a Antoine Griezmann o a Gareth Bale“, agregó.