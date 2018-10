Guardiola pidió perdón a Gabriel Jesus por no dejarle tirar el penalti ante el Liverpool

Guardiola impidió a Gabriel Jesus que lanzara un penalti clave en el minuto 85 ante el Liverpool en Anfield El penalti lo lanzó Mahrez y lo tiró mal, perdiendo la oportunidad de ganar en Anfield

El Manchester City de Pep Guardiola empató este domingo ante el Liverpool en Anfield (0-0) en el partido estrella de la Premier League, que dejó a los dos equipos empatados, junto al Chelsea, a puntos al frente de la liga inglesa.

El City, que desde que llegó Guardiola, ha sido incapaz de ganar al Liverpool, equipo que le eliminó la pasada temporada en cuartos de la Champions, podría haber dado como bueno el empate en Anfield, ya que les sigue dejando como gran favorito a ganar el título y salió vivo de un estadio en el que el año pasado cayeron las dos veces que fueron.

Guardiola le quita el balón a Gabriel Jesus

Sin embargo, el empate subo a muy poco para el equipo de Pep Guardiola ya que en el tramo final del partido, cuando al Liverpool apenas le hubiera quedado margen a corregir, el Manchester City dispuso de un penalti que hubiera dado un 0-1 al equipo del técnico catalán, un resultado que le hubiera puesto en el liderato en solitario además de llevarse una victoria clave en la Premier.

En el City, el lanzador habitual de los penaltis es el Kun Agüero, pero el delantero argentino había sido cambiado 20 minutos antes. Sin él en el campo, era su sustituto, Gabriel Jesus, quien cogió los galones para lanzar el penalti, pero entonces Guardiola apareció en escena. El técnico obligó al delantero brasileño a ceder el balón a Mahrez, considerando que lo iba a tirar mejor.

Penalti para Mahrez y el balón a las nubes

Y fue todo lo contrario. A Gabriel Jesus, con cara de circunstancia, no le quedó otra cosa que aceptar la decisión de Guardiola y Mahrez tiró el penalti… y lo lanzó horriblemente mal. El disparo no fue ni a portería y se fue alto.

Después del partido, Guardiola reveló que le había pedido perdón al brasileño por no permitirle disparar: “Gabriel Jesus quería tirar el penalti. Me disculpé. Fue decisión mía”. El entrenador catalán explicó que le dio el balón a Mahrez porque “en los entrenamientos todos los días le veo tirando penaltis y me dio mucha confianza”.

Sin embargo, Guardiola no sabía los datos de error que tiene Mahrez en los lanzamientos de penalti, donde ya acumula cinco fallos de los últimos ocho penaltis que ha lanzado. Un error de entrenador que costó dos puntos al Manchester City.

El fallo dejó golpeado al equipo de Guardiola, ya que el gol suponía dar un golpe clave en la Premier League. “No me afectará en absoluto. Todos fallan penaltis, incluso los grandes jugadores”, se justificó Mahrez tras el partido.