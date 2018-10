Los grandes ausentes entre los nominados al Balón de Oro

Ter Stegen, De Gea, Kroos, Busquets, Casemiro, Icardi... son muchos los que no han pasado la criba de 30 para el Balón de Oro. France Football da a conocer los candidatos al Balón de Oro 2018

France Football ha dado a conocer la lista de 30 jugadores que pelearán por el Balón de Oro 2018. Entre los grandes ausentes hay jugadores de la Liga Santander, conocidos por todos y que son estrellas e importantísimos en el Real Madrid y FC Barcelona, así como en sus selecciones. Pero no sólo jugadores de nuestro fútbol se han quedado fuera. Estrellas del Bayern, Juve, Inter… no han superado la criba y no tendrán opciones de ganar el premio al jugador del año 2018.

Entre los candidatos que se han caído de la lista destacan Dybala, Toni Kroos, Ter Stegen, Busquets o Casemiro. Sorprende la no inclusión de ningún jugador del Bayern de Múnich, por lo que Lewandowski y Ribery también se han quedado fuera. Mauro Icardi, Eriksen y David de Gea completan esta lista que hemos elaborado con las 10 principales ausencias.