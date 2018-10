“España está en buenas manos y hay una gran generación de futbolistas”

Los entrenadores analizaron la actualidad del fútbol Creen que España goza de una excelente salud

Mauricio Pochettino, Luis García Plaza, Unai Emery y Gregorio Manzano concedieron una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con motivo del III Curso de Formación Continua Licencia UEFA que se está celebrando en la localidad madrileña.

Los cuatro realizaron una mesa redonda en la que respondieron las diferentes cuestiones de los medios de comunicación. El primer debate que surgió fue el tema de la posesión, después de que un equipo como Francia se alzara con el Mundial de Rusia sin mandar con la pelota. “Francia con un 34% de la posesión salió campeón del mundo. Si me preguntáis si esa es la fórmula de ganar tengo que decir que sí, porque el campeón siempre tiene la razón. Cuando España ganaba con la posesión tampoco había nada que decir. Para gusto los colores. Por ejemplo, en Inglaterra están tratando de hacer un estilo muy español con los entrenadores españoles que hay. Yo espero que esa esencia que ha sido nuestra en España no la abandonemos. Yo creo que es un modelo continuado con el que hay que seguir trabajando”, aseguró Gregorio Manzano.

Mientras que Unai Emery explicó que lo más importante es ganar y divertir al público, poniendo como ejemplo a dos técnicos muy diferentes como Guardiola y Simeone. “Yo diferenciaría dos partes: ganar y ganar con la felicidad del aficionado. Lo más importante es adaptarse al momento. Yo siempre he tenido dos referentes que son Guardiola y Simeone. Los dos ganan y los dos, siendo antagónicos, son de éxito y llegan a ese objetivo que es vencer y que el público disfrute. El ejemplo de Francia fue bonito para poner un concepto totalmente alejado desde la posesión”.

Por otro lado, analizaron la salud de una Liga española que esta temporada ha comenzado con varios candidatos al título. Por el momento, el Sevilla es el líder, con Barcelona y Real Madrid en tercera y cuarta posición. “La Liga goza de muy buena salud y está muy bien respaldada por la entrada de capital que llega a través de los ingresos económicos”.

Pochettino también comentó que cada día es más difícil entrenar por culpa del calendario: “Cada vez es más complicado. Este año es dificilísimo porque fue año de Mundial y hemos tenido muchos jugadores hasta la final. Hemos podido trabajar con futbolistas jóvenes, pero el calendario que tenemos en Inglaterra no da facilidades para poder entrenar todo lo que quisiéramos. Siempre se buscan fórmulas, pero es bastante complicado”.

Manzano quiso ensalzar el trabajo de la selección española en los últimos años: “España ha conseguido algo que no ha hecho nadie. Ganar un Europeo, Mundial y Europeo es muy difícil. No siempre se gana, porque esto es un juego. En España hemos tenido una transición de responsables de la selección y estamos viendo que el espíritu que nos dio grandeza no se ha perdido. Creo que las cosas que se empezaron a hacer con Luis Aragonés bien se tienen que seguir haciendo de forma correcta. España lo está haciendo bien, está en buenas manos y hay una gran generación de futbolistas“.

La Premier por encima de la Champions

Tanto Pochettino como Emery coincidieron en que, para los futbolistas ingleses, la Premier League es más importante que la Champions. “El futbolista y el aficionado inglés ve la Premier como una competición superior. El ejemplo es que el futbolista inglés lo que quiere es tener minutos en la Premier. El efecto que tiene jugar tantos partidos con tan poco descanso en los meses de enero y febrero hace que los jugadores no lleguen bien al tramo final”, comentó el entrenador del Tottenham.

Además, Emery hizo hincapié en el aliciente que ha supuesto para los equipos británicos que ganar la Europa League permita jugar la Champions, ya que antes no les motivaba lo suficiente. “La Premier es la primera competición. Luego ellos quieren ganar la Champions, pero se han encontrado con dos equipos, Real Madrid y Barcelona, que se han impuesto. En la Europa League no veían un lugar para desarrollarse, pero todo ha cambiado cuando ganarla da acceso a la Champions“.