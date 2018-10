El agente de Zidane habla de su futuro

Zidane es, por ahora, la única opción viable para el United en caso de destitución de José Mourinho En Francia, sin embargo, no ven al ex técnico del Real Madrid en Inglaterra ni a corto ni medio plazo

El agente de Zinedine Zidane, Alain Migliaccio, ha desvelado en la publicación francesa Journal du Dimanche las intenciones del ex técnico del Real Madrid para su futuro. Según el representante, el galo no lleva intención de asumir las riendas del Manchester United en caso de que se produzca la destitución del portugués ya que la Premier League no le atrae.

Las últimas palabras del agente de Zinedine Zidane, Alain Migliaccio, han caído como un jarro de agua fría en los despachos del Manchester United. El club inglés se habría fijado en el técnico galo y hasta le habrían pedido que no acepte ninguna otra oferta hasta que se resuelva el asunto con José Mourinho, según publicaba este fin de semana el Daily Mail.

Pero según Alain Migliaccio, agente de Zinedine Zidane, el entrenador de las tres Champions League consecutivas no está dispuesto a acortar su tiempo de descanso. El francés quiere disfrutar de su año sabático tras tomar la decisión de abandonar el Real Madrid días después de conquistar Kiev. Según Migliaccio, “Estaba agotado a nivel nervioso. Ha elegido vivir un año sabático y no va a recular”.

El United podría decidir esperarle, sin embargo, a tenor de las palabras del agente, los red devils no entran en los planes de Zizou. “No creo que vaya a Inglaterra. No es su estilo. Lo he hablado con él y la verdad es que no le atrae”, señalaba Migliaccio a la citada publicación.

Abre la puerta a la Juventus

No es la primera vez que en los últimos días se menciona el banquillo de la Juventus de Turín en el futuro de Zinedine Zidane. Algo que el agente del técnico francés tampoco descarta. “¿La Juventus? Podría ser. Tiene una historia con ese club”, unas palabras que han sido muy bien acogidas en Italia pese a que al club bianconero le va de maravilla con Massimiliano Allegri con 24 de 24 puntos posibles en lo que va de Serie A.