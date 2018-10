Liga Santander: Horario y dónde ver los partidos de hoy, domingo 7 de octubre

Hoy, domingo 7 de octubre, se jugarán cinco partidos de LaLiga Santander, correspondientes a la jornada 8 del campeonato. Valladolid - Huesca, Atlético de Madrid - Betis, Sevilla - Celta de Vigo, Espanyol - Villarreal y Valencia - Barcelona son los encuentros que se jugarán hoy.

El domingo llega cargado de partidos en La Liga Santander. La jornada 8 precede al parón de selecciones de octubre, por lo que en el día de hoy se disputarán cinco encuentros. Cinco partidos en los que podremos ver a la mayoría de los grandes de nuestro fútbol: Valladolid – Huesca, Atlético de Madrid – Betis, Espanyol – Villarreal, Sevilla – Celta de Vigo y Valencia – Barcelona.

Para comenzar, a las 12:00 horas, en Bein LaLiga, se podrá disfrutar del Real Valladolid – Huesca. El Estadio José Zorrilla acoge este encuentro entre dos recién ascendidos y rivales directos, cuyo objetivo al final del curso será evitar el descenso. Por el momento, llegan con dinámicas muy diferentes.

El conjunto blanquivioleta llega tras tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, habiendo ganado los dos últimos partidos. Colocados en una momentánea cómoda novena posición, buscarán prolongar su buena racha. Los oscenses, por su parte, comenzaron bien la temporada. Sin embargo, han sumado un punto en las últimas cinco jornadas, lo que les ha condenado a la parte baja, donde se encuentran con cinco puntos.

En la sobremesa, a las 16:15, comenzará el siguiente partido del día. El Atlético de Madrid – Betis apunta a partidazo, entre dos propuestas futbolísticas totalmente diferentes y que prometen no dejar indiferente a nadie. Desde el Metropolitano y a través de Bein LaLiga, se podrá seguir este apasionante duelo entre colchoneros y béticos.

Ambos conjuntos llegan en un gran momento. Asentados en la parte alta de la clasificación, los rojiblancos buscarán no perder comba con Barcelona y Real Madrid, a los que han conseguido acercarse gracias a los pinchazos sucesivos de los dos grandes. Por su parte, el conjunto de Setién no pierde desde la primera jornada y se encuentra igualado a puntos con los madrileños. Quién sabe si podrán aspirar a estar entre los cuatro mejores este curso.

A continuación, dos encuentros. El primero de ellos será el Sevilla – Celta de Vigo. Comenzará a las 18:30 y se podrá seguir desde Bein LaLiga. El Sevilla vuelve al Sánchez Pizjuán tras la gran victoria al Real Madrid por 3-0 hace semana y media, mientras que los gallegos tratarán de asaltar posiciones europeas.

El conjunto sevillista llega en su mejor momento, con tres victorias consecutivas en Liga. Metido de lleno en la pelea con los grandes, los hombres de Machín no quieren fallar ante los suyos, y menos después de la derrota en Europa League ante el Krasnodar. Pos su parte, el cuadro celeste no conoce la victoria desde hace cinco jornadas, aunque tras tres empates consecutivos se encuentran en una zona cómoda, con 10 puntos.

A la misma hora, 18:30, y en Bein LaLiga MAX 1 comenzará el Espanyol – Villarreal. Un partido emocionante entre dos equipos que viven ahora mismo en posiciones muy contrarias de la tabla. El RCDE Stadium acoge este apasionante duelo entre dos equipos que quieren estar en la zona alta a final de temporada.

Por un lado, los locales están mostrando su mejor cara de los últimos años. Tras unas temporadas a la deriva, sin objetivo claro, este curso parece que tratarán de mantenerse en la parte de la tabla. El Villarreal, por su parte, está a tres puntos de los puestos de competición europea, aunque más cerca de los puestos de descenso de lo que quisieran.

Por último, el partido que cerrará la jornada se disputará en Mestalla. A las 20:45 comenzará el Valencia – FC Barcelona. Se trata del mejor encuentro del fin de semana y que se podrá seguir a través de Movistar Partidazo. Un duelo entre dos equipos de Champions y en el que ninguno puede fallar.

El conjunto culé viene de retomar las buenas sensaciones tras la exhibición de Messi ante el Tottenham. Continúan siendo líderes y no pueden permitirse otro tropiezo si no quieren que las voces críticas vuelvan a aparecer. Tencdrán que lidiar en un estadio complicado, ante un Valencia que llega tras un valioso empate en Old Trafford. Y es que los de Marcelino parecen haberse abonado a las tablas este curso. Sólo cuentan en su haber con una victoria en Liga, mientras que han sacado un punto en otras cinco ocasiones.