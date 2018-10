Coentrao descubre a los 30 años que era diestro: “Estoy vivo, al contrario de lo que piensa la gente”

Fabio Coentrao ha sido elegido MVP en un partido de fútbol. No, no es un fake. Ha sido en el Braga-Rio Ave de la Liga portuguesa y el ex jugador (del Real Madrid) se lució jugando de mediapunta e incluso se permitió el lujo de dar una asistencia con el exterior del pie. Al final del partido, se reivindicaba: “Al contrario de lo que mucha gente piensa, estoy vivo”.

Coentrao asistió con un genial pase de exterior a Gelson Dala para el empate del Rio Ave en el campo del Braga. El mítico lateral zurdo, que debutó la semana con su nuevo equipo, está jugando ahora por detrás del delantero y fue elegido el mejor jugador del partido celebrado este sábado que acabó 1-1 ante el Sporting de Braga.

“Es muy bueno recibir este premio. Es señal de que estoy vivo, al contrario de lo que mucha gente piensa”, dijo Coentrao tras recibir el premio al MVP del partido.