Cristiano vuelve a marcar en la victoria de la Juventus

Cristiano Ronaldo se olvida de los problemas extradeportivos haciendo lo que mejor sabe: jugar al fútbol y marcar goles. Mientras su día a día se ha convertido en un sinfín de acusaciones, defensas y comunicados, el luso se pone la camiseta de la Juventus y disfruta con su profesión, tal y como lo hizo ante el Udinese.

La defensa rival se esmeró para pararle, pero la resistencia duró 36 minutos. Lo que tardó la Juventus en formar una gran contra y el de Madeira en aprovechar una gran asistencia de Mandzukic sacando un potente zurdazo que se colaba en la meta del portero del Udinese.

Cristiano está viviendo unas semanas muy complicadas. CR7 ha sido acusado de violación a la estadounidense Kathryn Mayorga. La mujer de 35 años asegura que en 2009, en Las Vegas (Estados Unidos), el futbolista abuso de ella sexualmente y luego le ofreció dinero para no contara lo sucedido. Esto está provocando que muchas marcas publicitarias duden sin mantenerle como imagen y que el delantero no acuda a la llamada de Portugal para los encuentros previstos para octubre y noviembre. A pesar del delicado momento que vive, su rendimiento en el césped no se resiente.

Por otro lado, la Juventus volvió a ganar y sigue dominando con mano de hierro la Serie A. Además del gol de Cristiano Ronaldo, Bentancur fue el encargado de abrir la lata ante un Udinese muy serio que trató de resistir, pero sus ganas no fueron suficientes.