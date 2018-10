Benzema cambia de representante después de 15 años

Karim Benzema ficha por Best of You. El delantero francés del Real Madrid ha cambiado de representante, después de 15 años al lado de Karim Djaziri y ficha por la agencia española, que comanda Óscar Ribot y que también representa a dos de sus compañeros en el equipo blanco, Odriozola y Casemiro, además de ex jugadores merengues como Álvaro Arbeloa, Xabi Alonso o el actual jugador del Espanyol, Esteban Granero.

Fue el propio Benzema el que anunció que cambiaba de agente y Karim Djaziri, principal damnificado de esta ruptura, lo ratificaba en las redes sociales. “Después de 15 años llenos de alegrías y tristezas, pero sobre todo de momentos inolvidables, Benzema y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación para renovarnos y ser aún más fuertes”, afirmó el representante.

“El mejor nueve del mundo llega a Best of You. ¡Bienvenido Karim Benzema, y a por ello!”, se escribió en la cuenta oficial de la agencia de representación, una de las punteras de la actualidad en Europa, para dar la bienvenida al francés.