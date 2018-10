Jordi Alba ya sabía que Luis Enrique no le volvería a llamar

Luis Enrique no va a cambiar su opinión sobre Jordi Alba: no contará con él para la selección El jugador se enfrentó al actual seleccionador en su etapa en el Barcelona

Jordi Alba fue nuevamente la ausencia más sonada de la convocatoria de Luis Enrique para los partidos de España contra Gales e Inglaterra de la próxima semana. El lateral, pese a vivir uno de los mejores momentos de forma de su carrera, se quedó fuera de la lista del asturiano, aunque este hecho no le pilló por sorpresa.

Sergio Busquets, uno de los capitanes de la selección y con una magnífica relación con Lucho, ya le dijo a su compañero en el Barça que no volvería a ser llamado mientras estuviese su ex entrenador al frente de la selección. Los dos tuvieron un encontronazo en los últimos meses de Luis Enrique como técnico culé y esa situación no se ha resuelto.

Alba decepcionó profundamente al actual seleccionador español por “falta de compromiso con el equipo”, tal y como admiten fuentes cercanas a la situación en aquel momento. El jugador se vio desplazado al banquillo después de que Lucho se decantase por un sistema de tres defensas viendo el bajo rendimiento de Jordi.

A la hora de la salida de Luis Enrique, Jordi Alba no ocultó su satisfacción por la salida del técnico hasta el punto de admitir que si no se hubiese marchado, él habría buscado una manera de huir del Barcelona. Esa situación, lejos de arreglarse, se enquistó con varios dardos en zona mixta la pasada temporada a Luis Enrique por parte del defensa.

Así las cosas, Busquets preguntó a su ex entrenador por las opciones de Alba de seguir siendo internacional y Luis Enrique directamente descartó la posibilidad porque quería un vestuario renovado y con gente implicada, algo que el ex del Valencia no le había demostrado en su momento.

Luis Enrique ni olvida ni perdona lo vivido con un Alba que no le ha llamado para intentar arreglar la situación. El jugador piensa que está respondiendo en el campo, pero para Lucho es insuficiente para readmitirle. Ha empezado una nueva etapa en ‘La Roja’ y el ’18’ será para cualquier otro jugadores antes que Jordi Alba.