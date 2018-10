Benítez puede echar a Mourinho

El Manchester United de Mou se la juega en plena crisis contra el Newcastle de Benítez Partido cargado de morbo con dos entrenadores que llevan años lanzándose dardos

Jose Mourinho está en una situación crítica. Su Manchester United no levanta cabeza, su enfrentamiento con Paul Pogba copa portadas día sí y día también… El entrenador portugués está en el filo de la navaja, pero no parece preocuparle demasiado a tenor de sus declaraciones. El United es décimo en la Premier League con 10 puntos, nueve menos que el líder, el City de Pep Guardiola. Los red devils no están rindiendo al nivel esperado y Mou no para de lanzar dardos a los suyos.

Para colmo, el Manchester United recibe este sábado en Old Trafford al Newcastle de Rafa Benítez, que todavía llega peor al encuentro, pero que puede dar la puntilla al entrenador portugués si es capaz de sacar algo positivo. Ni el mejor guionista lo podía haber preparado. El entrenador extremeño, con el que Mourinho se ha cruzado feroces críticas públicamente en diversas ocasiones, puede acabar echando al luso del Manchester United.

A Benítez le interesa que su equipo sume sea como sea, pues sólo tiene dos puntos y ocupa puestos de descenso. Pero sí lo hace ante el United, mejor que mejor. Y sí sacando algo positivo de Old Trafford este sábado puede dar la puntilla a Mou… Sus enfrentamientos vienen de lejos y se tienen muchas ganas. Son 13 años de rivalidad en los que los dardos no han dejado de cesar.

“Éramos amigos hasta que empezamos a ganar. Sólo se lleva bien con los que derrota”, dijo el español en 2005 tras una serie de enfrentamientos entre ambos. Y, desde entonces, los dardos no han cesado, siendo la situación de Milán la más compleja. Benítez desembarcó en el Giuseppe Meazza hablando de ganar el sextete cuando la temporada anterior el Inter había conseguido el triplete con el portugués. “Una cosa es segura, Rafa no mejorará lo que yo he hecho”, dijo el luso. Declaraciones que continuaron cuando ganaron el Mundialito: “Estoy esperando las gracias, porque ese título lo ha ganado por mí. Pregunten a la afición del Inter quién es Benítez y quién es Mourinho”.

Pero la cosa no quedó ahí. En una entrevista, la mujer de Benítez cargó contra el luso: “Vamos arreglando los entuertos que deja el amigo… Si lo piensas es normal acabar coincidiendo, los equipos élite son sota, caballo y rey”. Unas palabras que calaron hondo en Mou, quién, una vez más, no dudo en responder. Y Mourinho, como no podía ser de otro modo, respondió: “Está un poco confusa. Debería ocupar su tiempo de mejor manera, cuidar la dieta de su marido, por ejemplo”.

En los últimos tiempos parece que han enterrado en cierto modo el hacha de guerra, pero este sábado puede cambiar todo. Benítez puede echar a Mourinho y el United-Newcastle viene cargado de morbo…