El Manchester United prohíbe hablar a Pogba en plena guerra con Mourinho

El-Manchester-United-ha-prohibido-hablar-ante-la-prensa-a-Paul-Pogba-(Getty)

"No puedo hablar" dijo Paul Pogba a la prensa tras el partido de Champions League ante el Valencia En el club inglés han decidido que por el momento lo mejor es que el centrocampista no hable para no generar más polémica en la tensa situación entre Pogba y Mourinho, ante la ya de por sí difícil situación del club