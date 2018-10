Luis Enrique ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria de la selección español a Jordi Alba para los duelos ante Gales e Inglaterra En la rueda de prensa evitó hacer respuestas sobre no inclusión del lateral en la lista

Luis Enrique ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria de la selección español a Jordi Alba. El seleccionador asturiano ha ofrecido la lista de convocados para los duelos que medirá al equipo nacional ante Gales -11 de octubre- e Inglaterra -15 de octubre- y la principal ausencia de la lista ha sido el lateral izquierdo del Barcelona. Una vez más.

Como sucedió en la primera convocatoria de Lucho, Alba se ha quedado fuera y los defensas zurdos elegidos por el preparador han sido Marcos Alonso y Gayá. De sobra es sabido que el catalán no mantiene una buena relación con Luis Enrique desde la última temporada que el asturiano estuvo al frente del Barcelona. El lateral izquierdo de esta nueva Selección lo ocuparán Marcos Alonso y Gayá, por lo que la inclusión de estos dos futbolistas ha ‘echado’ a Monreal –que estuvo en el Mundial– de La Roja.

Esta ausencia coincide con la exhibición que el lateral dio en Wembley con el Barcelona. Los azulgranas ganaron al Tottenham en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions y Alba fue uno de los futbolistas más destacados del equipo de Ernesto Valverde tras firmar un hat-trick de asistencias. Suyo fue el pase hacia atrás a Coutinho para que éste abriera el marcador y de sus botas nacieron los dos goles de Leo Messi.

Tras este partido, al lateral se le preguntó sobre su posible convocatoria y respondió que: “Estar en la lista no depende de mí, pero ojalá pueda estar. El que manda es el seleccionador”. A pesar de esto, Luis Enrique sigue en su idea de no contar con un jugador que suma 66 presencias con la selección al mismo tiempo que sigue creciendo la duda si su no convocatoria se debe exclusivamente al plano deportivo o tras su ausencia pesan los problemas personales. Tras ser cuestionado sobre ello en la rueda de prensa posterior a la lista, el entrenador asturiano dejó claro que “no hablaré de los que no están”.