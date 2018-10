Inglaterra la vuelve a liar. Si en el partido que disputó hace un mes el combinado británico ante España, la FA apostó por anunciar el choque con Piqué, en un primer momento, tras anunciar el adiós a la selección, y con Diego Costa, ausente por asuntos familiares, en una rectificación errónea, ahora ha metido la pata en Twitter.

El perfil oficial de la selección inglesa ha sorprendido al publicar la convocatoria de la selección y al anunciar que el encuentro se disputará en Betis y no en Sevilla. “Aquí está la lista de España para nuestro partido en Betis en 11 días”, se podía leer en el twitter del combinado inglés.

The #ThreeLions squad for October's #NationsLeague games will be revealed later this afternoon.

In the meantime, here's the Spain squad for our game in Betis in 11 days' time: pic.twitter.com/6FG8W6pcM3

— England (@England) October 4, 2018