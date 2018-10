Antonio Valencia da ‘like’ a una foto que pedía la marcha de Mourinho

El capitán del Manchester United, Antonio Valencia, la ha liado en las redes sociales al darle a me gusta a una publicación de Instagram que pedía el despido de José Mourinho. “Mourinho ha convertido en un castigo ver los partidos del United. Algo tiene que cambiar. Mourinho tiene que irse”, decía la cuenta teamvalencia25.

Lo cierto es que el futuro del técnico portugués en el banquillo está en entredicho, sobre todo después del empate en Old Trafford frente al Valencia y la imagen dada por el equipo. Los seguidores ingleses terminaron muy descontentos con la actuación de los suyos ante el equipo de Marcelino en la Champions League, que viene precedida de malos resultados en la Premier y en la copa.

También se ha publicado en algunos medios de ecuador que el jugador apenas se habla con Mou, quien ha sido muy criticado por la prensa inglesa tras el empate sin goles del pasado martes. El me gusta del ecuatoriano ha revolucionado las redes sociales, tanto que el futbolista de los red devils ha tenido que salir al paso para pedir disculpas por su acción con un comentario en su cuenta de Twitter.

“Ayer di ‘me gusta’ a un post en Instagram sin leer el texto que acompañaba la fotografía. Esas no son mis opiniones y me disculpo por ello. Apoyo completamente al entrenador y a mis compañeros. Lo estamos dando todo para mejorar los resultados”, explicó Valencia tras ver el revuelo armado por su me gusta a la publicación.