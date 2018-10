Mourinho: “¿Si Zidane me ha llamado? Pregúntale al que lo ha escrito”

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que medirá al Manchester United con el Valencia y respondió a los que piden a Zinedine Zidane como entrenador en el equipo inglés. El técnico portugués fue, como siempre, claro en sus respuestas y afirmó que no cree que su puesto esté en juego.

El mal momento que vive el United a podido afectar a los jugadores, pero Mourinho aseguró que no se puede regir por un mismo registro a la hora de considerar a cada miembro de la plantilla. “Todos los jugadores son diferentes. Ningún jugador es igual que otro, veo diferentes reacciones y a veces lo que ves no es en realidad lo que está por dentro. Veo gente triste, otros que parece que no han perdido ningún partido, otros más o menos. En las dos sesiones de entrenamiento lo veo todo normal, con ganas de que llegue el partido”.

“Ya lo he dicho en una de las entrevistas que tuve fuera del estadio, después de 20 años de fútbol no creo que los jugadores sean deshonestos. Dije en BT que tienen que preguntar a los exjugadores con gran reputación en el deporte que tienen como comentaristas si ellos han ido a un partido sin dar todo para los fans para el club. Y si alguno de ellos dice que ellos una vez no dieron todo lo mejor, entonces cambiaré de opinión. Pero siempre voy a creer que los jugadores quieren darlo todo. El rendimiento y hacerlo o no es otra historia. Repito, sigo creyendo que los jugadores son honestos”, añadió.

Las preguntas de los medios acreditados no dejaron un respiro a Mourinho y el luso saltó cuando le hablaron de Zidane y su teórica negativa a ocupar el puesto de técnico del Manchester United. “¿Zidane le ha llamado para decirle que no quiere su puesto?”, cuestionaron, ante lo que Mou respondió. “Pregúntale al que lo ha escrito”.

Mou no quiso responder a si esta es la situación más difícil a la que se ha enfrentado como entrenador. Sobre si ha fracasado como entrenador en esta etapa. “Yo puedo decir que los grandes éxitos del Atlético de Madrid del año pasado pasado son mis éxitos de dos años atrás”.