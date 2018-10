Diego Armando Maradona defendió a Leo Messi y le recomienda no volver a jugar en la selección de Argentina durante una entrevista en el diario 'Clarín' El Pelusa no está de acuerdo con la designación de Scaloni como seleccionador ni con la decisión de éste de retirar el dorsal 10 durante la ausencia de Messi de la selección

En una entrevista en el diario argentino Clarín, Diego Armando Maradona se ha pronunciado sobre la situación de la albiceleste y ha instado a Leo Messi a abandonar la selección. “Le diría a Messi que no vuelva a la selección”, dice el Pelusa, ya que cree que acusan sin razón al jugador azulgrana de todos los males que hay en Argentina. “Él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo”, señala el actual entrenador del Dorados de Sinaloa.

Diego Armando Maradona lo tiene claro. Leo Messi no debería volver a jugar en la selección de Argentina después del batacazo en el Mundial de Rusia. El Pelusa aconseja a la Pulga que no vuelva a jugar con la albiceleste pues considera que se está siendo injusto con él. “Le diría a Messi que no vuelva a la selección”, respondió el entrenador del Dorados de Sinaloa.

“¿Que se retire de la selección?”, le pregunta el periodista para aclarar las palabras del que fuera seleccionador de la albiceleste. “Sí, porque pierde el sub 15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: ‘No vayas más, loco’. A ver si se la bancan. A ver si son tauras (valientes)”, comentó el Pelusa.

Además, cree que Leo Messi habría hecho bien en poner las cosas claras tras caer en el Mundial de Rusia. “Me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar. Porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo”, sostiene Maradona. “Está bien, teníamos todas las esperanzas en él, pero cuando vas al hipódromo vos tenés la esperanza de que gane tu caballo y sale octavo. En la Fórmula 1 Vettel tiene un motor bárbaro y le gana el negrito Hamilton. Hoy la selección no me despierta absolutamente nada. Como no se lo despierta a la gente. Perdimos eso. La pasión”, declaró.

No le gusta Scaloni

Maradona no está de acuerdo con la designación de Lionel Scaloni como seleccionador de Argentina. “Es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico (de vehículos). ¡Cómo le vamos a dar la selección argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos? Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza…”, valoró el Pelusa.

Tampoco está de acuerdo con la decisión de retirar por el momento el dorsal 10 de la selección argentina hasta que Messi anuncie si continuará o no en el equipo. “Me parece un boludo. Porque si yo me voy y se la doy a Messi, Messi se la tendría que dar al muchacho que juega de 10. Son barbaridades. Yo me hago mala sangre”.

Un Maradona que reconoce sentirse “bárbaro”, con su nueva vida como entrenador del Dorados de Sinaloa (México) . “Me faltaban algunas cartas de mazo. Poder convencerme de que puedo entrenar acá con jugadores de (divisiones) inferiores. Que no es necesario tener a tipos que ganan millones de dólares”, dice el ex capitán de la albiceleste. “Estamos apuntando siempre a Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar… Somos un montón, muchachos”, concluyó el entrenador del Dorados de Sinaloa que este domingo ganó por dos goles a cero a los Leones Negros en el tiempo de descuento pese a jugar con uno menos.