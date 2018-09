Partidos de la Liga Santander hoy, sábado 29 de septiembre

Real Sociedad – Valencia, Barcelona – Athletic de Bilbao, Éibar – Sevilla, y Real Madrid – Atlético de Madrid serán los cuatro partidos que se disputen este sábado

La séptima jornada de la Liga Santander se prevé emocionante hoy, este sábado 29 de septiembre. Tras el Rayo Vallecano – Espanyol, el fútbol subirá el nivel hoy con cuatro partidos de máxima exigencia: Real Sociedad – Valencia, Barcelona – Athletic de Bilbao, Éibar – Sevilla, y Real Madrid – Atlético de Madrid.

El sábado dará el pistoletazo de salida con un choque de intensidad en Anoeta. Desde las 13:00 (una hora menos en Canarias), se verán las caras la Real Sociedad y el Valencia. Ya se señala con el dedo a Marcelino García Toral. Tras seis partidos disputado en LaLiga, los chés aún no han sumado ninguna victoria. Cinco empates y una derrota son los números de los valencianistas hasta el momento, algo que levanta ya ampollas en Mestalla. En frente estarán unos realistas que aún no han definido su camino. El encuentro será dirigido por Gil Manzano y será televisado por Bein LaLiga.

Partido cargado de historia el que arrancará desde las 16:15 (una hora menos si estás en Canarias) en el Camp Nou. Barcelona y Athletic de Bilbao testan sus momentos, que no son del todo buenos. El conjunto de Ernesto Valverde enlaza dos tropiezos, empate y derrota, en las dos últimas jornadas. La exigencia de los leones será máxima y las blaugranas no quieren dejar escapar más puntos, menos en casa. Una derrota y tres empates son los últimos resultados de los bilbaínos, que no han comenzado la temporada del todo bien. Eduardo Berizzo ya dibuja el plan de contingencia ante los culés. El partido será dirigido por Jaime Latre y será retransmitido por Bein LaLiga y podrá ser seguido minuto a minuto por la web de OKDIARIO.

Hasta Ipurúa se marcha el fútbol dos horas y cuarto después. Desde las 18:30 (una hora menos en Canarias) arrancará el Éibar – Sevilla. Los armeros buscan recuperar sensaciones tras la derrota por la mínima ante el Espanyol. Venían de sumar, antes de ese duelo, dos triunfos y un empate que les lanzó tras un mal arranque. Reciben a un Sevilla lanzado, que ha echado a un lado las voces críticas con dos triunfos mayúsculos, el último ante el Real Madrid por 3-0. Continuar con esa dinámica será el objetivo del equipo de Pablo Machín, que parece comenzar a carburar. Estrada Fernández será el encargado de dirigir el choque que será retransmitido por Bein LaLiga.

El plato fuerte del día espera hasta las 20:45 (una hora menos en Canarias), Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en el Santiago Bernabéu para plasmar para el mundo otro derbi más, un derbi madrileño de máxima exigencia. En la casa blanca hay ganas de revancha tras la Supercopa de Europa que levantaron los colchoneros hace poco más de un mes. Llegan lanzados los chicos del Cholo Simeone, que suman dos buenos triunfos ante Getafe y Huesca. Los de Julen Lopetegui cayeron ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán en un choque sin fortuna. Nada como un derbi madrileño para olvidar el amargor de la derrota. Martínez Munuera se encargará de impartir justicia en un choque que podrá ser seguido por Movistar Partidazo y por la web de OKDIARIO con el minuto a minuto.