Hazard, obligado a cambiar de celebración para salvar sus rodillas

Eden Hazard está en un gran estado de forma: es máximo anotador en la Premier con cinco tantos y ante el Liverpool en la Copa de la Liga marcó un golazo para lograr el pase a la siguiente ronda Su forma de celebrar los goles es lanzándose al césped de rodillas, algo que confiesa que le está pasando factura

El jugador del Chelsea, Eden Hazard, es uno de los futbolistas en mejor estado de forma en Europa. Prueba de ello es el gol que metió en la Copa de la Liga ante el Liverpool, que supuso la eliminación de los de Jurgen Klopp. Sin embargo, hay algo que le está empezando a ocasionar problemas: el belga ha confesado que tiene que cambiar la manera en que celebra los goles, pues sus rodillas están sufriendo cada vez que se tira al suelo.

Hazard fue uno de los jugadores más destacados en el pasado Mundial de Rusia. Su actuación con Bélgica le hizo colarse en el mejor once para la FIFA en la pasada gala del The Best. Un gran estado de forma que el 10 del Chelsea mantiene una vez arrancada la nueva temporada como demuestra el golazo que anotó ante el Liverpool esta semana en Anfield y que supuso la eliminación de los de Jurgen Kloop en la Copa de la Liga.

Además, con cinco tantos, Hazard es el máximo anotador de la Premier League. El belga suele lanzarse al suelo de rodillas para celebrar cada gol que marca y de tanto hacerlo últimamente su cuerpo está empezando a sufrir las consecuencias, como ha confesado el propio jugador en una entrevista al canal de televisión del club inglés.

“Mira, mira, cómo se desliza la rodilla en la celebración. Esto lo tengo que parar”, asegura Hazard viendo una imagen de uno de sus momentos de máxima euforia. “¡Mis rodillas están ardiendo! No más esta celebración”, dice el belga que hace unas semanas ante el Cardiff logró anotar un hat trick.

Su entrenador, Maurizio Sarri, está encantado con él. Considera que el belga que este verano sonó con fuerza para el Real Madrid está tan sólo al 70- 80 % de sus posibilidades y el técnico italiano confía en poder sacar de él el máximo para hacer de Hazard el futbolista más fuerte del mundo.

Este sábado, el Chelsea vuelve a enfrentarse al Liverpool (18:30 horas), en esta ocasión en la Premier. Los reds son primeros con pleno de victorias y dos puntos más que los de Sarri. Tal vez Hazard luzca su nueva forma de celebrar los goles en Stamford Bridge ante su última víctima.