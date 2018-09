Hazard se sale en el Chelsea… y aún no ha renovado

Eden Hazard está que se sale. El jugador belga del Chelsea fue el protagonista de la noche en el encuentro ante el Liverpool en la Copa de la Liga disputado este miércoles en Anfield. Hazard salió desde el banquillo en la segunda parte y en la recta final del partido metió un auténtico golazo para poner el definitivo 1-2 que les metía en los octavos de final del torneo.

El 10 del Chelsea está en estado de gracia. El jugador belga, que fue incluido en el mejor once para la Fifa en la pasada gala del The Best, fue el encargado de lograr el billete a los octavos de final de la Copa de la Liga para el Chelsea ante un Liverpool que hasta el momento contaba todos sus partidos por victorias.

Corría el minuto 86 del encuentro, con 1-1 en el marcador después de que Sturridge lograra un tanto para los locales y Palmieri devolviera las tablas al luminoso. Hazard arrancó la jugada pasado el centro del campo, se fue de dos jugadores e hizo una pared rápida con Azpilicueta, se fue hacia la banda, dribló a sus rivales y encaró el área de Mignolet y con un gran disparo llevó el balón a las redes de la meta red, un tanto que a la postre supondría la eliminación del Liverpool de Jurgen Klopp.

You need to see that @hazardeden10 goal from all angles! 🔥 pic.twitter.com/Ucmq7I4RCA

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 de septiembre de 2018