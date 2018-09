Sigue la guerra entre Pogba y Mourinho: alta tensión y duelo de miradas en el entrenamiento

La tensión entre Mourinho y Pogba es cada vez mayor y la situación comienza a hacerse insostenible. En el entrenamiento de este miércoles ambos tuvieron una conversación que, por sus caras, fue algo subida de tono. Al centrocampista francés no parece hacerle ninguna gracia lo que le dice el técnico nada más saltar al campo de entrenamiento y le lanza una mirada ‘asesina’, como se demuestra en el vídeo publicado por Sky Sports.

JUST IN! 😳

Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️

What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2018