Partidos de fútbol de La Liga Santander hoy, miércoles 26 de septiembre

Athletic de Bilbao – Villarreal, Leganés – Barcelona, Valencia – Celta de Vigo, y Sevilla – Real Madrid serán los cuatro partidos que se disputen este miércoles

La sexta jornada de la Liga Santander se pone emocionante hoy miércoles 26 de septiembre. La primera jornada intersemanal depara cuatro partidos de nivel para hoy: Athletic de Bilbao – Villarreal; Leganés – Barcelona; Valencia – Celta de Vigo; y Sevilla – Real Madrid para cerrar la noche con el partidazo de la jornada de Primera División.

Al unísono comenzarán el Athletic de Bilbao – Villarreal y el Leganés – Barcelona. Desde las 20:00 (una hora menos en Canarias) arrancarán ambos encuentros. El duelo entre bilbaínos y castellonenses en San Mamés será retransmitido por Bein LaLiga Max 1, mientras que el duelo entre pepineros y blaugranas en Butarque estará servido por Bein LaLiga y podrá ser seguido minuto a minuto por OKDIARIO.

El encuentro entre el Athletic de Bilbao y el Villarreal, dirigido por Del Cerro Grande con el silbato, asegura fútbol y emoción en tierras vascas. No ha sido el comienzo soñada para ninguna de las dos escuadras. La de Eduardo Berizzo aún sigue encontrándose, entre la identidad del técnico y la de los propios leones, intrínseca desde su nacimiento. Javi Calleja, al frente del banquillo amarillo, ha sido muy discutido en este arranque, ya que aún no ha carburado como se esperaba. Momento para cambiar esa dinámica.

El duelo entre el Leganés y el Barcelona no necesita presentación. Undiano Mallenco es el árbitro asignado para este choque que tiene como claro favorito al cuadro catalán. El último tropiezo ante el Girona no da ese tranquilidad total que acostumbra los culés, aunque el conjunto pepinero llega con un único punto en su casillero tras las primeras cinco jornadas. Pellegrino, en el alambre. En frente, las pautas de un Ernesto Valverde que apostará por variaciones en su once de cara al exigente mes de septiembre que está a punto de acabar.

Dos horas más tarde, será el turno de los otros dos duelos. Desde las 22:00 (una hora menos si estás en Canarias), el Valencia – Celta de Vigo y el Sevilla – Real Madrid echan a andar. En Mestalla, chés y vigueses tendrán las cámaras de Bein LaLiga, donde será retransmitido. El encuentro en el Sánchez Pizjuán tendrá el gran foco sobre ellos, lo televisará Movistar Partidazo y podrá ser seguido minuto a minuto por la web de OKDIARIO.

De Burgos Bengoetxea arbitrará el Valencia – Celta de Vigo. Mestalla volverá a juzgar a Marcelino García Toral tras sumar cuatro empates y una derrota hasta el momento. Ni una victoria de los valencianistas hasta el momento, algo que desde las gradas pesará. Diferente es lo de los célticas, que han comenzado con nota con Mohamed en el banquillo en uno de los mejores arranques del campeonato.

Toda la atención puesta en Sevilla para el choque entre los nervionenses y el Real Madrid. Hernández Hernández pondrá orden con su silbato en el Sánchez Pizjuán. La exhibición de los de Pablo Machín en el Ciutat de Valencia dejó a las claras el potencial del equipo sevillista cuando carbura. Ese será uno de los grandes peligros de un Real Madrid que contará seguro con su reciente premio The Best, Luka Modric. Aunque bien es cierto que Julen Lopetegui piensa en algunos cambios para este choque, de cara al duelo ante el Atlético de Madrid del fin de semana.