El gol de Salah que le valió el premio Puskas ni siquiera fue elegido el mejor del mes en la Premier

Mohamed Salah se llevó el premio Puskas gracias a su golazo anotado en el derbi de Merseyside frente al Everton. Sin embargo, la obtención del galardón por parte del delantero del Liverpool generó mucha polémica puesto que su diana había sido elegida por delante de las chilenas anotadas por Cristiano Ronaldo y Gareth Bale ante Juventus y Liverpool respectivamente, en la pasada edición de la Liga de Campeones.

El ahora futbolista de la vecchia signora conquistó el mejor gol de la temporada para la UEFA con su chilena, sin embargo, no se llevó el Puskas, que premia al mejor tanto del curso. Lo más curioso de todo es que el gol del egipcio ni siquiera fue elegido como el mejor del mes en la Premier League. Los seguidores de la liga inglesa determinaron que ese premio se lo llevara Jermain Defoe por su gol con el Bournemouth en casa del Crystal Palace, que valía un empate, un día antes del marcado por el egipcio.

Congratulations, @IAmJermainDefoe!

Your fabulous strike wins the December @carling Goal of the Month award… pic.twitter.com/BB1drxrlaJ

— Premier League (@premierleague) January 12, 2018