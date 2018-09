El bofetón del mundo de fútbol a Neymar

Neymar ya no opta a los premios individuales

El fútbol ha dado otra bofetada a Neymar. El delantero no vive el momento más dulce de su carrera. En el PSG no termina de encontrar su mejor fútbol y en las dos grandes galas que se han celebrado hasta el momento, la de la UEFA y la de la FIFA, su protagonismo ha sido inexistente. Definitivamente, el mundo del deporte rey se está olvidando del brasileño, que no recibió ni un sólo voto de sus compañeros de equipo y selección en la gala The Best.

Neymar ha pasado de estar entre los tres mejores jugadores del mundo en el año 2017, detrás de Cristiano Ronaldo y Messi, y cuarto en 2016, a no aparecer en el ránking de los 10 mejores futbolistas del planeta. Al brasileño le está penalizando en los últimos tiempos ser más protagonista por sus lesiones y fingimientos en el terreno de juego que por su fútbol, donde ha bajado su rendimiento.

El año futbolístico de Neymar se empezó a torcer en el mes de febrero. Tras hacer 28 goles en los primeros 30 partidos que disputó con el PSG, una inoportuna lesión frente al Marsella que le obligó a pasar por el quirófano puso punto y final a su participación con el club galo hasta este curso. Ney se recuperó justo a tiempo para llegar al Mundial de Rusia, pero la presión de ser el líder de Brasil le superó y no pudo lucir como se esperaba. Además, el teatro exagerado del que siempre acompaña a su juego despertó las críticas de muchos rivales y aficionados.

Todo esto le ha llevado a quedarse fuera de la lucha de los galardones individuales. No optó al The Best y no ha estado en el mejor once de la UEFA y la FIFA. Ahora, quiere recuperar su mejor versión en el PSG para volver a situarse en la élite del fútbol mundial. Por el momento, ha hecho cuatro goles en siete partidos, aunque su debut en la Champions no fue el esperado. Los franceses perdieron ante el Liverpool y su participación en el duelo estuvo por debajo de su rendimiento.