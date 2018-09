Varane, Sergio Ramos, Marcelo y Modric están en el mejor once del año premiado por la FIFA De Gea es el portero del equipo y Mbappé deja fuera a Salah. Messi y Cristiano, en el once.

En la gala The Best 2018 celebrada este lunes en Londres se ha dado a conocer quiénes son los integrantes del mejor once del año, reconocidos con el galardón FIFA FIFPro World 11 y que han sido elegidos por miles de futbolistas profesionales. Tanto la Liga como la Premier aglutinan a la mayoría de jugadores y el Real Madrid es el club que más jugadores aporta.

En la portería ha sido elegido David de Gea. El guardameta del Manchester United competía en el puesto con otros porteros como Courtois, Ter Stegen, Buffon o Keylor Navas.

Para la línea de defensa, nuevamente el Real Madrid tiene gran protagonismo en la zaga como ya ocurrió en la pasada edición del The Best. Sergio Ramos y Marcelo repiten en el mejor once y se une a ellos Raphael Varane, quien el pasado verano logró conquistar el Mundial de Rusia con su selección y quien a sus 25 años puede presumir de contar ya con cuatro Champions League. Además, Dani Alves, el jugador del PSG, completa la mejor defensa.

Para la medular del campo los elegidos han sido: el jugador del Chelsea y reciente campeón del Mundo con Francia, N´Golo Kante, el centrocampista belga del Chelsea, Eden Hazard y el centrocampista croata Luka Modric. El madridista pone la guinda a un gran año donde además de los éxitos colectivos también ha sido premiado a nivel individual como Balón de Oro del Mundial de Rusia y hace unas semanas como Mejor Jugador de la UEFA 2017/2018.

En cuanto al ataque, un año más Messi y Cristiano Ronaldo toman la delantera en el mejor once del año para la FIFA. Pero se les une un nuevo acompañante. Kylian Mbappé, después de su gran Mundial con Francia, completa el once ideal reconocido por el FIFA FIFPro World 11 de 2018.