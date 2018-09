La gala de los premios The Best FIFA 2018 que se celebró en Londres y terminó con Modric como gran protagonista dejó los tradicionales memes en las redes sociales. Los usuarios de Twitter, Facebook, etc. inundaron internet con fotos graciosas sacando el lado más cómico del partido.

El The Best que se llevó Luka Modric, el premio a mejor entrenador de la FIFA que otorgaron Deschamps o Griezmann, ausente en la gala, junto a Messi y Cristiano Ronaldo comiendo en la misma mesa fueron protagonistas. El premio Puskas de Salah también tuvo su dosis de protagonismo.

La FIFA ha vuelto a congregar en la capital inglesa a lo mejor del fútbol mundial. Solamente las ausencias de Cristiano Ronaldo y Leo Messi mancharon una gala llena de espectáculo.