Courtois se impuso en las votaciones al premio The Best al mejor portero de la pasada temporada

Thibaut Courtois ha sido elegido como el mejor portero de la temporada. El guardameta belga se ha impuesto a Hugo Lloris y a Kasper Schmeichel en el premio The Best al mejor portero, galardón otorgado por la FIFA. Su buena temporada al frente del Chelsea, sumado a su buen Mundial, en el que terminó tercero con Bélgica le han llevado a conseguir este trofeo.

De esta manera, el meta sucede a toda una leyenda como Gianluigi Buffon, que fue galardonado la pasada temporada como reconocimiento a su espectacular año en la Juventus. Los tres porteros habían hecho méritos para obtener el premio, especialmente Courtois, que se lució en el Mundial de Rusia liderando a su respectivas selecciones.

Lloris y Schmeichel también hicieron méritos, podía ser el elegido. El danés también destacó en la Copa del Mundo, sobre todo en la tanda de penaltis contra Croacia, sin embargo su año no fue tan bueno como el de sus rivales. El belga y el francés eran los dos grandes favoritos. De hecho, Courtois ya se impuso en Rusia al obtener el guante de oro al mejor portero del torneo. Esta vez los jugadores han elegido al meta del Madrid, que se alza con el The Best por primera vez en su carrera.