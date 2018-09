Cristiano salva a la Juve de pinchar en Frosinone

Cristiano Ronaldo salvó a la Juventus de ceder sus primeros puntos en la presente Serie A. El delantero portugués fue el encargado de derribar el muro del Frosinone, que duró 81 minutos, para perforar la portería del modesto equipo italiano y dar así a los bianconeros 15 puntos de 15 posibles. El ariete firmó su tercer gol en Italia y el resultado final, 0-2, lo redondeó en el descuento un tanto de Bernardeschi.

Así las cosas, Cristiano Ronaldo empieza a coger tono en el fútbol italiano, donde suma tres tantos en los últimos dos partidos de liga, pese a que esta semana fue expulsado de manera rigurosa en Mestalla en un partido de Champions League.

El portugués, que no acudirá a los premios FIFA The Best este lunes, ha tomado esta decisión para descansar de cara al duelo del miércoles contra el Bolonia en la Serie A. Su equipo ya se ha destacado como el líder único de la competición italiana con Cristiano, esta vez sí, siendo fundamental en el devenir del equipo.