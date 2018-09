Cristiano Ronaldo se borra de la gala The Best

Tras su desplante en los premios anuales de la UEFA, Cristiano Ronaldo ha decidido dar un paso adelante más y no acudir a la gala de premios FIFA The Best. El motivo oficial que ha dado la Juventus y su entorno es la apretada agenda de esta semana del equipo con partidos este domingo, el miércoles y otro el próximo sábado, primando el descanso del jugador sobre su asistencia a los premios.

Así las cosas, todo apunta a que Cristiano Ronaldo no se enfundará su sexto premio FIFA The Best y que será Luka Modric el que salga premiado. Pese a que la presencia de Leo Messi –quien no está nominado al premio principal–, parecía obligarle a acudir, finalmente el luso se ha decantado por quedarse en casa. Se da por hecho que la estrella de la Juventus iba a ganar el premio Puskas por su chilena en los cuartos de final de la Champions del año pasado.

Tanto Modric como Salah, los otros dos candidatos al premio FIFA The Best, jugaron los 90 minutos del partido de la última jornada de Liga y el próximo miércoles también vuelven a tener partido con sus respectivos clubes, dejando la excusa de Cristiano un tanto empañada, puesto que la agenda de todos los candidatos está muy llena. Es más una cuestión de prioridades.

Veremos a ver la reacción de Cristiano Ronaldo y su entorno si finalmente no es agraciado con el premio FIFA The Best, sin embargo, todo hace indicar que su no presencia es una prueba irrefutable de que no ganará el premio. Nunca en la historia del galardón, el vencedor del premio principal no ha ido a recogerlo. Veremos si no estamos asistiendo a un nuevo duelo entre Cristiano y las autoridades del fútbol mundial, algo que su hermana insinuó la pasada semana tras una injusta expulsión en Mestalla.