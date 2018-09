Ferguson regresó a Old Trafford y fue homenajeado con una gran ovación

El legendario entrenador del Manchester United Alex Ferguson regresó a Old Trafford por primera vez desde que sufrió en mayo una hemorragia cerebral. Ferguson presenció el encuentro en el que el United recibía al Wolverhamton, correspondiente a la 6ª jornada de la Premier League.

El club tuiteó una foto del ex técnico escocés en las cercanías del estadio con el mensaje “Bienvenido de nuevo a Old Trafford, Sir Alex” y pidió a los aficionados que llegasen con adelanto para participar en la ceremonia en homenaje a Ferguson. El escocés apareció en las gradas seis minutos antes del inicio del partido, para dirigirse a su localidad, recibiendo durante más de un minuto una gran ovación de todo el público puesto en pie.

Welcome back to Old Trafford, Sir Alex. #MUFC pic.twitter.com/RpDnitdrJZ

— Manchester United (@ManUtd) September 22, 2018