El nuevo presidente de la Federación Catalana de Fútbol es madridista

Joan Soteras ha sucedido Andreu Subies al frente de la Federación Catalana de Fútbol

Joan Soteras relevó esta semana a Andreu Subies como presidente de la Federación Catalana de Fútbol. La nominación del directivo fue la única que quedó validada tras el proceso de presentación de candidaturas siendo así elegido presidente sin necesidad de elecciones y dando máximo continuismo al anterior máximo dirigente, que ahora se encamina a tener un peso específico en la RFEF.

En el expediente de Soteras no hay nada punible. Toda su vida ha estado ligado al fútbol con mayor o menor éxito siendo el presidente de un club modesto como el Sabadell en dos ocasiones. No se le conocen afiliaciones políticas ni apoyos explícitos a la causa independentista, aunque hay un dato que no pasa desapercibido para nadie en el mundillo del fútbol catalán.

“Soteras es madridista, muy madridista, más blanco que la leche”, dicen los que le conocen. Ese dato pasaría desapercibido si no fuera por su nuevo cargo. El empresario, de 70 años, siempre ha sido fiel seguidor blanco y hasta en el Camp Nou se ha tenido que cortar en alguna ocasión con los recientes triunfos blancos.

No deja de ser una anécdota mínima, pero divertida, del nuevo presidente catalán, que tendrá ahora su primera prueba de fuego con el partido que LaLiga quiere hacer en Miami. Soteras ha mostrado su apoyo a su celebración en sus primeras entrevistas, aunque todo hace indicar que desde Madrid le harán cambiar de parecer, puesto que la RFEF se opone al plan de Tebas.