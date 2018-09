Klopp cierra la puerta a Amazon

Klopp se ha negado a que Amazon produzca un documental como el que hizo con el Manchester City

Jurgen Klopp ha dicho no a Amazon. El gigante de internet, donde millones de personas compran al día sus bienes más preciados y que cuenta ahora con su propia industria televisiva, quería hacer con el Liverpool lo que ya hizo anteriormente con el Manchester City de Pep Guardiola: un documental con los secretos y entresijos del vestuario.

La intención de la compañía era hacer un caso similar al All or Nothing del Manchester City que tan buena acogida tuvo entre el público. En él se pudo conocer al milímetro el corazón de los citizens, dejando detalles desconocidos hasta el momento de jugadores y cuerpo técnico. Es por ello que el objetivo ahora era Anfield, sobre todo tras el buen curso pasado en el que fueron finalistas de la Champions League que acabaría levantando el Real Madrid.

Pero Klopp dijo no. Al parecer, tal y como desvela Daily Mirror, la alta esfera del Liverpool veía con buenos ojos que Amazon se adentrase en el vestuario red. De hecho, hasta el propio John Henry, mandatario de los ingleses, estaba muy interesada en que sucediera esto. Pero la última palabra la tuvo el técnico alemán y éste no dudó ni un momento: no quiere que se adentren las cámaras en su grupo y tiene algunos porqués.

El alemán considera que dejar paso a las cámaras no beneficia en nada a sus jugadores. Exponerles a ese ajetreo podría cambiar la conducta de su grupo o despistarles de lo verdadero importante, el fútbol. Además piensa que el comportamiento de sus hombres puede cambiar delante de las cámaras, no solo a nivel deportivo.

Tras la negativa de los reds, Amazon intentará encontrar a un nuevo equipo que le permita adentrarse en su vestuario y poder continuar con esa saga de documentales tan interesantes como la que ya protagonizó el Manchester City. Tal y como también apuntan en Daily Mirror, el Bayern de Múnich podría ser el recambio perfecto para Amazon, que ya negocia con ellos.