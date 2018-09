Motín en el PSG: los jugadores y Tuchel se rebelan contra el director deportivo

El comienzo de temporada del PSG no ha sido el deseado a pesar de su liderato en la Ligue 1. La derrota frente al Liverpool en Champions no ha hecho sino confirmar los defectos de una plantilla que no cuenta con equilibrio en todas sus líneas, y el encargado de confeccionar el equipo, el director deportivo Antero Henrique ha sido puesto en entredicho por el entrenador Tomas Tuchel y ahora también por los pesos pesados del vestuario parisino.

Henrique ha roto relaciones con el técnico, Tomas Tuchel, llegado esta misma temporada y que se ha encontrado con una plantilla de muchísima calidad en los puestos de ataque, pero cogida con alfileres en los puestos de defensa y centro del campo. Tuchel ha tenido que hacer malabares con el sistema y los malos resultados han hecho que pesos pesados del equipo, como el capitán Thiago Silva, ya se hayan pronunciado en contra del director deportivo. “¿Qué hacían en posiciones que no eran las suyas? No lo sé. Preguntadle a Antero Henrique”, manifestó tras la derrota en Liverpool, sobre la posición de jugadores como Marquinhos.

El cumplimiento del Fair Play Financiero ha afectado a la hora de firmar a nombres de peso en el mercado. El PSG podría recibir una sanción por este hecho, aún habiendo limitado sus contrataciones al pago del traspaso de Mbappé –cedido por el Mónaco la pasada campaña–, y las llegadas de Kehrer y Bernat, además de Choupo Moting y Buffon que firmaron libres.

La plantilla del PSG tiene conocidos desequilibrios en la presente campaña. El overbooking en ataque dejó sin un puesto en la rotación a jugadores como Guedes, Jesé o Draxler, de los cuales sólo el primero encontró una salida en los últimos días de mercado. Sin embargo y como contraste, el campeón francés sólo cuenta con un mediocentro puro en su plantilla, Lass Diarra, en el que el técnico no confía, por lo que ha sido un central como Marquinhos el que se ha desempeñado en este puesto en el inicio de temporada, con resultados inciertos.