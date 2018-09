La Champions no es torneo para jeques

Ganar la Champions no es tarea fácil, por muchos millones que se tengan. O sino que se lo digan a Al-Nahyan y a Al-Khelaifi. Los propietarios de Manchester City y Paris Saint-Germain tienen entre ceja y ceja el objetivo de ser los dominadores absolutos de Europa. Tras continuos batacazos las temporadas anteriores, este curso tampoco lo tendrán fácil, pues ambos conjuntos han empezado con sendas derrotas su camino hacia la primera ‘Orejona’.

Después de varios años intentándolo, el jeque árabe Mansour bin Zayed Al-Nahyan fichó a Guardiola con miramientos a dominar el viejo continente. Las Champions conseguidas por el técnico con el FC Barcelona y el dominio total en Alemania con el Bayern hicieron que el catalán se ganase el respeto del mundo del fútbol y, con ello, hiciese -solo con su presencia- candidato a los citizens a todo. Para reforzar esa idea, le acompañaron una considerable cantidad de millones destinados nada más que a armar el equipo, llegando a inflar en demasía el mercado.

Misma operación realizó Nasser Al-Khelaifi. El propietario del PSG se ha dedicado en los últimos años a acumular estrellas con el único objetivo de llevar por primera vez la Champions League a París. Sin embargo, en su camino se han atravesado rocas del tamaño del Barcelona o del Real Madrid. El pasado curso parecía ser el suyo. Con Neymar, Cavani y Mbappé, los franceses parecían decididos a asaltar el trono madridista, sin embargo, quedaron apeados en octavos de final por la plantilla que entonces dirigía Zinedine Zidane.

Esta temporada, con algunas caras nuevas, buscan dar de nuevo ese salto definitivo que les lleve a la final de Madrid y les haga lograr su primera Liga de Campeones. Pero tendrán que mejorar lo visto en la primera jornada. El PSG iniciaba su camino ante el subcampeón. Un mejorado Liverpool que el curso pasado se quedó a las puertas de su sexto título y que este año va decidido a por la Orejona y a por la Premier. Fue superior y se impuso por 3-2, en el descuento, a las estrellas parisinas.

No le fue mejor al City. Los de Guardiola no pudieron con un Olympique de Lyon a priori inferior. El peligro de los franceses es claro y constante, pero todo hacía indicar que en el Etihad el conjunto celeste sabría imponerse. Al descanso perdían 0-2 y, pese al empeño del técnico de Sampedor por darle la vuelta, no lo consiguieron y terminaron cayendo 1-2.

No ha sido el inicio soñado para dos eternos aspirantes que esperan -igual que en los anteriores- que este año sea el definitivo. Lo que parece claro es que la Champions no es de momento territorio para jeques. La historia y el escudo parece que en esta competición tiene un peso considerable, como se ha podido demostrar a lo largo de los últimos años. De hecho, sólo el Chelsea -y tras fracasos constantes- logró levantar el título en el momento menos esperado. Exceptuando al conjunto londinense, Inter, United, Bayern, Barça y Madrid se han repartido los títulos. Todos ellos, campeones en ediciones anteriores.