Pjanic hace de Cristiano en Mestalla (0-2)

Cristiano fue expulsado en el minuto 29 y Pjanic anotó los dos goles de penalti

El Valencia cayó en su regreso a la Champions por 0-2 contra la Juventus de Turín, con dos goles de Pjanic desde el punto de penalti. Mestalla se había vestido de gala para el estreno de su equipo con un lleno casi absoluto, no cabía ni un alfiler. Pero su equipo no pudo redondear una noche tan mágica como esta con un triunfo ante uno de los aspirantes al título.

Marcelino hizo algunos cambios con respecto a la alineación del último partido. Guedes debutó como titular, aunque sin duda las grandes novedades fueron las de Vezo en el lateral derecho, en vez de Piccini, y Batshuayi en la punta de ataque. Además cabe destacar la presencia de Jeison Murillo, que disputó su primer partido de la campaña tras recuperarse de su lesión.

En la Juve, Allegri, se aferraba a su estrella, Cristiano Ronaldo, un futbolista que ha demostrado en numerosas ocasiones que la Champions League es su competición favorita, la que mejor se le da, algo que no pudo demostrar en este choque. Durante los primeros minutos, los ches arrancaron decididos y atacando la portería de Szczesny, sin embargo, no fue más que un espejismo. El cuadro italiano se hizo con el control del choque y de las ocasiones.

Con el paso de los minutos el Valencia se vio obligado a tirarse atrás, puesto que la Juventus se acercaba como un vendaval por el costado derecho de la zaga valencianista, donde estaba Rubén Vezo. En 10 minutos tuvieron hasta cinco ocasiones claras para anotar, pero en las dos primeras Mandzukic y Khedira no conectaron bien y la mandaron arriba; mientras la última la desbarató Neto en dos ocasiones y luego Murillo con la cabeza.

Los de Allegri estaban siendo mucho mejor y rondaban el gol frente a un Valencia desaparecido, que no encontraba la manera de darle la vuelta al encuentro. En el minuto 23 llegó la primera mala noticia para los visitantes, Khedira dejaba su puesto a Emre Can por lesión. Aunque sin duda lo peor llegó seis minutos más tarde con la expulsión de Cristiano por una agresión a Murillo, que le costó la roja directa.

A falta de Cristiano, Pjanic

A partir de ahí el partido cambió, el Valencia se lo empezó a creer, se vino arriba y dispuso de un par de oportunidades para abrir el marcador. Justo antes del descanso, cuando mejor estaban los de Marcelino llegó el tanto de la Juve desde el punto de penalti. Parejo levantó la pierna a la altura de la cabeza de Cancelo, que cayó al suelo y el árbitro señaló la pena máxima que después transformaría Pjanic para poner el 0-1 y marcharse por delante al descanso.

En la reanudación, el cuadro che dio muestras de reacción con una ocasión de Rodrigo que atrapó Szczesny. Pero, de nuevo desde los once metros, Pjanic tiró por tierra las esperanzas de los locales y anotó el segundo tanto para los suyos ante un Neto que volvió a adivinar el lado pero que no pudo evitar el gol. Pese a estar con uno más, el cuadro de Mestalla no daba con la tecla para poder sacar un buen resultado.

El Valencia reacciona a medias

Marcelino reaccionó rápido con un cambio ofensivo, Cheryshev por Vezo. El cambió dio otro a un Valencia al que no le quedaba otra que irse al ataque. La Juve apenas sufría pese a estar con uno menos desde el minuto 29 por la expulsión de Cristiano, los blanquinegros no pusieron en muchos apuros al meta de la Juve. Lo intentaban pero sin éxito.

Los de Allegri estaban bien plantados en su campo, mientras los locales no conseguían concretar las acometidas. El partido era un reflejo del Valencia que ha arrancado la temporada, mal en defensa y flojos en ataque. Tras el segundo gol la Juve le cedió la posesión y se dedicó a hacer una de las cosas que mejor se les da, defender.

El técnico che siguió con el recital de cambios e introdujo a Gameiro y Santi Mina por Batshuayi y Guedes, pero ni aún así lograron, al menos, anotar un gol, a pesar del arreón final donde tuvieron varias ocasiones claras, las mejores del partido para ellos. Ni siquiera pudieron anotar desde el punto de penalti. Szczesny detuvo la pena máxima a Parejo en la última jugada del choque.