Marcelino: “Cristiano estaba muy afectado, llorando y diciendo que no había hecho nada”

El entrenador del Valencia prefiere no mojarse sobre la polémica acción

Cristiano Ronaldo no pudo empezar peor la Champions League con su nuevo equipo, la Juventus. Corría el minuto 29 del partido entre el Valencia y el conjunto bianconero cuando el colegiado del partido, Felix Brych, a instancias de su asistente, expulsó al jugador portugués con una roja directa por una presunta agresión que tal y como se pudo observar en televisión no fue tal.

Precisamente por considerar injusta la decisión y por saber que deja a su equipo con un jugador menos en un partido tan importante y con 0-0 en el marcador, Cristiano Ronaldo arrancó a llorar. Lágrimas de rabia del luso, que quería arrancar la Liga de Campeones por todo lo alto y no lo hizo. Uno de los que consoló al luso justo antes de marcharse a los vestuarios fue Marcelino García Toral, entrenador del Valencia.

Se dirigió a él, le puso la mano de manera cariñosa en la cara y trató de calmar a un Cristiano Ronaldo que no podía creer que había sido expulsado. Una vez acabado el partido, que por cierto ganó la Juventus por 0-2 con dos goles de Pjanic de penalti, Marcelino atendió a los medios de comunicación y explicó ese encuentro con Cristiano en la banda: “Estaba muy afectado, incluso llorando diciendo que no había hecho nada”. Sin embargo, el técnico no quiso mojarse sobre si la expulsión del luso fue justa o no: “No la vi, no puedo decirte nada. No vi nada en el barullo y tampoco la vi por televisión”.

No fue la única ni será la última reacción a la tarjeta roja que vio Cristiano Ronaldo este miércoles en Mestalla. Su hermana, Katia Aveiro, explotó en las redes sociales tras la expulsión y dijo entre otras cosas que “quieren destruir” a su hermano… Sin duda, una decisión polémica que será muy comentada en las próximas horas.